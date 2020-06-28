На Ямале от коронавируса скончались два медработника

На Ямале скончались два медработника, заразившиеся коронавирусом. Об этом ссылкой на директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

- Первые потери случились в рядах наших медиков, - сообщили в штабе. - В Ноябрьске скончалась фельдшер службы скорой помощи. Как медицинский работник она могла иметь контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией. Заболела в середине мая, была госпитализирована с двусторонней пневмонией, которая протекала в тяжелой форме и осложнилась сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Почти месяц наша коллега находилась на поддержке аппаратов ИВЛ, боролась за жизнь, врачи ноябрьской больницы делали все возможное, но организм не выдержал.

Уточняется, что еще один летальный случай произошел ранее - скончалась старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы. Она заразилась не на работе - заболела в отпуске.

Кроме того, за прошедшие сутки в новоуренгойской больнице скончался мужчина 46 лет с диагнозом внебольничной пневмонии и лабораторно подтвержденным COVID-19. Течение болезни усугубилось наличием ряда хронических заболеваний, интенсивная терапия не дала результата.

Департамент здравоохранения проводит по каждому случаю детальную проверку, отметили в ведомстве.

Кстати

За последние сутки на Ямале диагноз коронавируса подтвержден у 154 человек. Число заболевших с начала пандемии достигло 5159. Из них выздоровели и выписались из больниц 2248 пациентов. Скончались - 37.