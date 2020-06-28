Правительство ХМАО - Югры, Роскультцентр и Фонд Инносоциум заключили соглашение о сотрудничестве. Цель - активно развивать креативные индустрии в регионе, поддерживать творческие инициативы молодежи и тиражировать самые амбициозные яркие и продуктивные идеи в других регионах страны.

Югра сегодня - лидер по добыче нефти в стране, здесь действует почти 500 месторождений углеводородов и запасов еще немерено. Казалось бы, зачем региону задумываться о развитии креативной экономики, при том, что и значение самого термина пока не все понимают.

Но власти Югры осознанно решили уходить от монопрофильности, отлично понимая, что главный капитал во всем мире сегодня приносят прежде всего идеи - инвестиции в человека, а не запасы ресурсов. Экономика знаний определяет сегодня развитие самых успешных государств мира, и России отставать непозволительно.

- С прошлого года мы начали работать над обновлением стратегии развития округа, - рассказала "РГ" глава Югры Наталья Комарова. - При ее актуализации сформировали новую стратегическую задачу - развитие в регионе экономики знаний.

Уже сегодня в Югре в сфере креативных индустрий работают более 3,5 тысячи предприятий. Больше всего из них заняты в сфере IT-технологий, маркетинга, рекламы и дизайна. При этом, как отмечают в округе, взаимодействие с Роскультцентром позволит округу создавать необходимую правовую базу для оперативного воплощения самых значимых инициатив, реализовывать передовые идеи не только в Югре, но и в других регионах.

- Совместная работа позволит нам развивать креативную экономику в регионах более системно, создавая рабочие места для талантливой молодежи, усиливая молодежную политику, в том числе в части формирования нормативно-правовой базы, - отметила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Главный капитал сегодня приносят прежде всего идеи - инвестиции в человека, а не запасы ресурсов

При этом она напомнила, что в действующем законодательстве пока нет даже самого понятия "креативные индустрии".

- Заключив соглашение о сотрудничестве, Югра, Роскультцентр и Фонд Инносоциум в этом направлении стали "пионерами" в России, - отметила директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Кстати

Как уже сообщала "РГ", Роскультцентр и Фонд Инносоциум, социальная платформа Фонда Росконгресс подвели итоги первого Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. В финал вышли 80 проектов из 36 субъектов РФ. К участию были приглашены творческие молодые люди и специалисты в возрасте от 20 до 35 лет, занятые в культурных и креативных индустриях. Авторы 80 отобранных экспертным жюри проектов примут участие в двухдневном очном образовательном интенсиве в Москве, а также получат возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам на фестивале "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week), проведение которого запланировано в Парке Горького в сентябре этого года. Проект Art Team организован совместно с Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов.