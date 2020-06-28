В тюменском пансионате для престарелых выявлен очаг COVID-19

В Тюмени массовый очаг заболевания коронавирусом выявлен среди пожилых постояльцев пансионата "Комфорт". Диагноз подтвержден у 10 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

- Среди пациентов пансионата, большинство из которых уже находятся в тяжелом состоянии из-за имеющихся заболеваний выявлен положительный результат на COVID-19, - пояснили в оперативном штабе. - Заболевшего пациента госпитализировали в моногоспиталь, у всех контактных взяты анализы на коронавирус. По лабораторным результатам положительный тест выявлен у 10 человек, один из них - сотрудник пансионата. Четверо из заболевших относят к маломобильной категории граждан.

Специализированными бригадами скорой помощи организована постепенная госпитализация заболевших в зависимости от тяжести их состояния и тестирование пациентов и сотрудников второго корпуса пансионата.

Проводится эпидемиологической расследование - все документы об организации работы учреждения в период пандемии переданы в соответствующие службы, отметили в правительстве Тюменской области.