Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем участии в голосовании по поправкам к Конституции

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов принял участие в голосовании по Конституции. Об этом он сообщил журналистам.

- У меня нет вопроса, почему я пошел голосовать. Я хожу голосовать всегда, я ходил на все выборы, будь это выборы федеральные, муниципальные и так далее, - сказал режиссер. - Я считаю это важным, и знаете, я не разделяю этих взглядов, что один голос среди многих миллионов утонет.

Богомолов отдал свой голос электронным способом, объяснив свой выбор любовью к гаджетам и соблюдением карантинных ограничений.

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня и продлится по 1 июля.