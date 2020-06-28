Один из трендов, который начался еще в прошлом году, - массовый переход "ноутбучных" производителей на процессоры AMD. "Красные" уже вовсю используют технологию 7-нм в своих процессорах, в то время как в Intel только готовятся к выходу на рынок технологии 10-нм. Не остались в стороне и в Acer - компания выпустила линейку Swift на чипах AMD. К нам на тест попала конфигурация за 67 990 рублей, давайте разберемся, что может этот ультрабук и стоит ли он своих денег.

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в картонной коробке, где лежит непосредственно само устройство и блок питания на 65 Вт. Совершенно не ясно, зачем в ультрабуке поставили еще и отдельную зарядку, если он заряжается и через USB Type C. Такое впечатление, что инженеры действовали по принципу: а давайте поставим еще одну зарядку, ну просто чтобы была. Если бы гаджет заряжался только стандартной зарядкой, то это можно было бы объяснить жадностью производителя, но принцип "чем больше, тем лучше" в компактном ноутбуке вызывает вопросы.

Внешний вид и дизайн

К дизайну лэптопа никаких претензий нет. Корпус выполнен из алюминия, в сером цвете ноутбук выглядит хорошо. "Тест на MacBook", правда, Swift 3 не проходит - открыть его одной рукой затруднительно. Сверху на крышке нет никаких лишних элементов - лаконичная надпись Acer белого цвета, и все. Портами ноутбук не обделен: на левой грани нашли место для USB 3.0, HDMI и USB Type C, справа стандартный разъем USB, комбинированный аудиовыход и слот для замка Kensington. Снизу находятся четыре прорезиненные ножки и вырез для забора воздуха. Также ноутбук способен разворачиваться на 180 градусов. Сканер отпечатков пальцев находится возле клавиатуры и срабатывает четко.

Производительность

Лэптоп работает на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 4700U с частотой 2,0 ГГц, в режиме Turbo чип можно разогнать до 4,1 ГГц. Объем оперативной памяти - 8 Гб, а сама память стандарта - LPDDR4. Ноутбук может работать в сетях Wi-Fi 6, есть поддержка стандарта - Bluetooth 5.0 На ультрабуке можно поиграть в нетребовательные актуальные игры вроде FIFA 20, но в целом он предназначен для работы: гаджет на ура справляется со множеством вкладок в браузере, на нем можно редактировать фотографии и видео, работать с текстовыми документами и таблицами.

Софт

Ноутбук поставляется с операционной системой Windows 10 Домашняя. Есть утилита Acer Care Center - она достаточно аскетична по сравнению с конкурентами, но с вверенными ей функциями справляется. С ее помощью можно создать резервную копию, обновить операционную систему или же написать в техническую поддержку. Из предустановленного ПО - антивирус Norton Security и Яндекс.Браузер. Если первое можно понять, то зачем нужен Яндекс.Браузер? Фанаты компании могут поставить его и сами, а остальным лишний софт, пусть даже на 512 Гб SSD, совершенно ни к чему.

Дисплей

В модели используется 14-дюймовый IPS-дисплей с матовым покрытием и разрешением 1920 х 1080 пикселей. У экрана хорошие углы обзора, но вот яркость в 250 кандел на кв. м (единица измерения яркости) небольшая. Хотелось бы как минимум 300. Веб-камера находится на своем традиционном месте, но шторки, увы, тоже нет.

Клавиатура и тачпад

У клавиатуры приятный ход клавиш и симпатичная синяя подсветка. Цифровой блок отсутствует. К тачпаду нет никаких претензий - он собран качественно, ничего не скрипит и не люфтит.

Автономность

По заявлению производителя автономность устройства составляет 11 часов. И эти цифры соответствуют реальности. В обычном режиме работы - документы, браузер, Wi-Fi - ноутбук теряет около 10% в час, а целиком зарядить его можно меньше, чем за два часа. Отдельно стоит отметить и возможность зарядки через USB Type C.

Вместо итогов

Acer Swift 3 - неоднозначный ноутбук. На одной чаше весов мощный процессор, качественная сборка и отличная автономность, а на другой - весьма странные решения вроде отдельного блока питания, лишний предустановленный софт и высокая цена. Безусловно, фанатов линейки Swift 3 это не остановит, но вот остальным стоит задуматься и поискать альтернативы, благо среди тех же моделей Acer их предостаточно.