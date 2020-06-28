Россиянки одержали победу во всех дисциплинах на первом в истории онлайн-турнире по художественной гимнастике, прошедшем вчера во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Лужниках.

Турнир был международным. Помимо наших "художниц" в нем приняли участие спортсменки из Израиля, Узбекистана и Киргизии. Россиянки выступали в Москве. Соперницы также соревновались на своих домашних аренах и транслировали программы в прямом эфире.

Сборную России возглавили многократные чемпионки мира и Европы сестры Аверины. Дина выиграла упражнения с лентой (20,50 балла) и обручем (25,15). Арина была вне конкуренции в упражнении с мячом (25,90). Лучший результат с булавами показала Анастасия Гузенкова (24,15).

В групповых упражнениях с пятью мячами россиянки обошли команду Узбекистана (32,80 против 32,05 балла).