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28.06.2020 18:17
Рубрика: В мире

Сербский Патриарх: Без Косово Сербия - это не Сербия

Текст: Александр Борисов (Белград)
В Сербии 28 июня празднуется день национальной доблести - Видовдан или день святого Вита - годовщина гибели святого сербского князя Лазаря, принявшего в 1389 году мученическую смерть от османов на Косовом поле. Говоря о значении праздника, глава Сербской православной церкви Ириней констатировал, что Косово и Метохия - это основа сербского государства: без нее "Сербия - это не Сербия".

"Там зародилась наша культура. На той территории находятся наши главнейшие святыни и пролита огромная кровь от Видовдана до настоящего дня", - указал Патриарх Сербский.

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Примечательно и заявление министра обороны Сербии Александра Вулина, напомнившего, что на Видовдан в 1389 году сербы определились как народ, не готовый покоряться никому. "Гаврило Принцип в 1914 году пожертвовал собою на Видовдан ради идеалов свободы, - заявил политик. - На Видовдан в 1921 году сербы попытались убить своего рыцарского короля Александра, а в 2001 году на Видовдан выдали Гаагскому трибуналу Слободана Милошевича - своего дважды избранного президента". В этой связи он пожелал, чтобы сербы больше никогда не оскверняли Видовдан отправкой сербов к иностранцам на казни, чтобы никогда больше и не зависимо ни от чего не проливали братскую кровь, не забывали, где бы они не жили и какой бы идеологии не придерживались, что они, прежде всего, - сербы.

Фото: iStock
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Удивительно, но многие важнейшие события в сербской истории, случайно или нет, происходили именно 28 июня. В этот день в 1914 году в Сараево произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, послужившее поводом для начала Первой мировой войны, ставшей одной из наиболее кровопролитных и масштабных в человеческой истории; в 1991 году в Югославии началась гражданская война. Однако наиболее памятное событие из 1389 года - битва на Косовом поле сербского воинства под предводительством князя Лазаря со значительно превосходящими турецкими силами султана Мурада, в рамках которой сербы осознанно шли на смерть за свободу, стремясь переселиться из отечества земного в Отечество Небесное.

В заключении хотелось бы привести строки из сербской песни "Видовдан":

Куда б я не пошел,

Опять сюда вернусь,

Никто из души моей

Не может вырвать Косово…

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