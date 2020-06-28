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28.06.2020 09:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Сянган укрепит правовую систему

Разработка законопроекта об укреплении правовой системы и правоприменительного механизма по защите государственной безопасности в ОАР Сянган демонстрирует заботу Центрального правительства о дальнейшем развитии региона. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", поддержка принятия нового закона имеет важное значение для обеспечения долгосрочного процветания и стабильности Сянгана и позволит лучше и эффективнее реализовать в регионе политику "Одна страна, две системы".
Не Дэцюань: Центральное правительство Китая твердо выступает за реализацию политики "Одна страна, две системы". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Не Дэцюань: Центральное правительство Китая твердо выступает за реализацию политики "Одна страна, две системы". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Не Дэцюань: Центральное правительство Китая твердо выступает за реализацию политики "Одна страна, две системы". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Об этом 26 июня заявил начальник управления по делам государственных служащих при администрации ОАР Сянган Не Дэцюань в интервью корреспонденту Медиакоропорации Китая. По его словам, в прошлом году из-за внесения поправок в закон об экстрадиции в Сянгане некоторые радикалы пытались препятствовать работе центральных органов в ОАР, спровоцировали насильственные инциденты, поддерживая стремление к так называемой "независимости Сянгана", что серьезно нарушило верховенство закона и общественный порядок в регионе. Некоторые госслужащие даже призывали устроить митинг против поправок, что оказало негативное влияние на сянганское общество.

Не Дэцюань отметил, что госслужащим Сянгана следует стараться добросовестно работать и исполнять свой долг. Они должны нести ответственность перед администрацией специального региона. "Разработка закона о государственной безопасности в Сянгане нацелена против небольшого числа радикальных элементов и преступников, угрожающих национальной безопасности страны. Цель принятия этого закона заключается в защите законных прав и свобод большинства людей", - отметил чиновник.

По его словам, за последнее 20 лет центральное правительство Китая твердо выступает за реализацию политики "Одна страна, две системы", поддерживая все меры, способствующие развитию района и улучшению благосостояния местного населения. Он выразил уверенность в том, что поддержка и защита закона о госбезопасности в Сянгане предоставит еще больше возможностей для развития этого региона и эффективной реализации политики "Одна страна, две системы".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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