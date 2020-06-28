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28.06.2020 04:23
Рубрика: В мире

СМИ сообщили предварительные итоги выборов президента в Исландии

Действующий глава Исландии лидирует на очередных президентских выборах, сообщает агентство "Франс пресс". Промежуточные результаты голосования говорят о том, что Гудни Йоханнессон набрал около 90% голосов.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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"Кроме главы государства в выборах также участвовал бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон", - цитирует издание ТАСС.

Пост президента Исландии Гудни Йоханнессон занял по результатам выборов 2016 года. Ему было 48 лет и он тогда оказался самым молодым руководителем этого островного государства. Ключевым за время его пребывания на посту стало начавшееся обновление конституции, которое продлится до 2025 года. Президент в Исландии исполняет, в основном, представительские функции, но у него есть право накладывать вето на принимаемые законы и созывать референдумы.

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