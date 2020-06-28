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28.06.2020 19:06
Рубрика: Общество

Робот теснит репортера

Сможет ли искусственный интеллект заменить человека в журналистике
Сообщение о том, что Microsoft заменила часть редакции своего новостного портала на искусственный интеллект (ИИ), всколыхнуло в июне интернет. Между тем в самой замене редакторов на ИИ нет ничего сверхъестественного: многие мировые СМИ уже используют программы при создании новостных заметок, а простые читатели даже не догадываются об этом.

Как пишет New York Times, в новостном агентстве Bloomberg примерно треть контента создана с использованием автоматизированных технологий. Система Cyborg помогает "коллегам" с анализом финансовых отчетов и может выдавать мгновенную новость, основанную на важных фактах и цифрах. В отличие от деловых репортеров система делает это без жалоб. Издание отмечает, что ИИ помогает Bloomberg бороться с их конкурентами из Reuters.

Фото: iStock
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"Роботы" успешно используются и для ведения спортивных трансляций. The Associated Press обучила ИИ "комментировать" бейсбольные матчи. Такие "журналисты" помогают своим коллегам как можно оперативнее доносить информацию до читателей, которые не могут посмотреть матч прямо сейчас. А в The Washington Post еще с 2016 года трудится робот, освещавший Олимпийские Игры и президентские выборы в США.

В австралийской версии The Guardian с 2019 года используют роботов для написания статей. ИИ анализирует большие объемы данных и на их основе создает текстовые шаблоны. В Китайском агентстве Синьхуа роботы-ведущие работают в прямом эфире по ночам.

Безусловно, встречаются и негативные примеры использования журналистов-роботов. Не проработав и десяти дней, ИИ от Microsoft угодил в крупный скандал. Алгоритм перепутал участников британской популярной поп-группы смешанной расы, разместив некорректные фотографии на главной странице портала. Отвечать за такие действия "машины" пришлось уже людям.

В мае этого года в Facebook были вынуждены отключить своего чат-бота из-за того, что он начал оскорблять пользователей. Дело в том, что в качестве обучающего материала инженеры использовали комментарии с популярного англоязычного форума Reddit. А в 2016 году в том же Microsoft решили научить бота вести Twitter. И если начал он с фразы: "люди все классные", то всего за сутки он выучил ругательства и стал писать "я вас всех ненавижу". Разумеется, в компании такого "блогера" быстро отключили.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Иван Черноусов

Технологии пока не дошли до того уровня, чтобы заменить настоящих журналистов. Роботов можно научить определенным задачам - писать финансовые отчеты, делать рерайт новостей (переписывание с других источников), вести спортивные трансляции в интернете, освещать крупные события по заранее написанным алгоритмам или читать текст, как это происходит в Китае, но выпускать качественную аналитику такой "журналист" не может. По крайней мере, пока. Как минимум в ближайшие три десятилетия компьютерную аналитику ждать не стоит, единодушны эксперты.

Общество СМИ и соцсети Digital Технологии Компании Информационные технологии Microsoft Роботы: настоящее и будущее

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