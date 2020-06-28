Урок первый - в стране должен быть резерв коечного фонда на случай инфекционных и иных угроз. Не секрет, что в последние годы места в стационарах сокращали, это касалось и инфекционных отделений. Поэтому, когда началась эпидемия, пришлось спешно переориентировать на инфекционную помощь имеющиеся ресурсы, а в некоторых городах спешно возводить новые госпитали.

"Необходимо сохранить резерв коечного фонда, специально оснащенного на случай возникновения угроз в будущем, - сказала Татьяна Голикова. - Резерв у нас был, но он не приспособлен для оказания помощи больным с поражениями легких".

Второй урок - необходимость обеспечить медучреждения жизнеспасающим оборудованием, сформировав заказ к российской мединдустрии. "Медорганизации будут использовать эту технику не только во время экстренных ситуаций, но и при обычной работе", - сказала вице-премьер.

Минздрав должен провести ревизию и решить вопрос о производстве и поставках нужной техники совместно с российскими предприятиями. Министр Михаил Мурашко, к слову, отметил, что не менее важна задача обеспечить всех медиков средствами индивидуальной защиты, которых на пике эпидемии во многих регионах остро не хватало.

Предстоит также модернизировать противоэпидемическую службу и систему инфекционной помощи. Эта работа началась еще зимой, когда стало ясно, что эпидемия будет, и активно продолжалась все эти месяцы. Модернизация, по словам вице-премьера, подразумевает полную перестройку работы службы: не только соответствующие стационары с достаточным количеством коек, их ремонт и переоснащение, но также наличие лабораторной базы, обновление клинических рекомендаций и проч.

Еще один урок касается повышения квалификации врачей. "Нам стоит по-другому смотреть на систему повышения квалификации медицинских кадров, - пояснила Голикова. - Во время эпидемии переобучение было организовано очень быстро, и этот опыт нужно учесть". Она отметила, что ведущие медицинские вузы уже в ближайшее время должны подготовить соответствующие предложения.

Наконец, пятая задача, которую поставила Татьяна Голикова - это организовать диспансерное наблюдение за переболевшими COVID-19, чтобы минимизировать риски возникновения отдаленных осложнений. "Мы все столкнулись с новым заболеванием, поражающим разные системы организма, - пояснила вице-премьер. - Инфекция до конца не изучена. Мы не знаем пока всего об отдаленных последствиях, особенно у пациентов, которые болели в тяжелой форме".

Поэтому необходимо длительное диспансерное наблюдение за перенесшими COVID-19, определить график обследований, если нужно, поменять соответствующие нормативные акты. "Нужно обратить внимание на очевидные риски у таких больных: обострение ишемической болезни сердца, гипертонии, заболеваний легких, развитие аутоиммунных заболеваний, поражающих сердце и другие системы организма - сахарный диабет, синдром Кавасаки, миокардит. Также нужно обратить внимание на нервно-психическую сферу - определенные осложнения возникают и у тех, кто переболел, и даже у неболевших", - заключила вице-премьер. Кстати, к хроническим больным, находящимся на диспансерном учете, врачи теперь чаще будут приходить на дом. Особенно к людям в возрасте.