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28.06.2020 01:47
Рубрика: В мире

The Rolling Stones требует от Трампа не использовать ее песни на митингах

Текст: Константин Волков

Рок-группа The Rolling Stones распространила заявление, в котором потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее песни на митингах в ходе предвыборной кампании, оставляя за собой право, в противном случае, обратиться в суд.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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От имени музыкантов заявление было обнародовано организацией по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.). Мик Джаггер и другие музыканты легендарной группы считают, что исполнение их композиций без получения лицензии является нарушением авторских прав.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп уже использовал ряд известных композиций The Rolling Stones, а также других музыкантов. Тогда The Rolling Stones, а также Элтон Джон, вокалист Aerosmith Стивен Тайлер и британская певица Адель обратились к кандидату в президенты с просьбой прекратить подобную практику.

Выборы президента в США намечены на третье ноября. В настоящее время главным соперником Трампа считается кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

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