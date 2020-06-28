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28.06.2020 19:14
Рубрика: В мире

Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане

Текст: Юрий Чернов

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни он, ни вице-президент Майк Пенс не получали каких-либо закрытых докладов с информацией о России и Афганистане. Глава Белого дома назвал опубликовавшее эти сведения издание The New York Times фабрикой лживых новостей, передает USA Today.

Фото: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Никто не информировал и не рассказывал мне, или (вице-президенту) Пенсу или главе аппарата Белого дома Марку Медоузу о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане, о чем сообщил "анонимный источник" фейковых новостей @nytimes", написал Трамп в Twitter.

Президент США обратил внимание на то, что "все вокруг" отрицают данные NYT, и назвал их публикацию очередным информационным вбросом. Трамп также отметил, что на самом деле в последнее время на американские войска в Афганистане совершается мало нападений, изданию следует либо раскрыть источник этой информации, либо признать, что этого человека попросту не существует.

Директор национальной разведки США Джон Рэдклифф также заявил, что первым лицам государства никогда "не докладывались сведения, указанные в материале NYT".

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