Трамп: Россия обыграла Обаму и Байдена по всем фронтам

Президент США Дональд Трамп озвучил причину, которая по его мнению побудила экс-президента Барака Обаму настаивать на исключении России из G8. Это произошло потому, что США при Обаме и вице-президенте Джо Байдене полностью проиграли России, убежден глава Белого дома.

"Забавно наблюдать, как коррупционер Джо Байден делает заявления по поводу России, написанное, очевидно, его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, пока они были во главе страны. Они так сильно проиграли, что Обама решил исключить Россию из G8. США были слабы во всем, но особенно на российском направлении", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Ранее кандидат в президенты от демократов Джо Байден обвинил Трампа и его администрацию в предательстве из-за того, что Белый дом допустил возможность приглашения России на саммит G7.