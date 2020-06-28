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28.06.2020 20:27
Рубрика: В мире

Трамп: Россия обыграла Обаму и Байдена по всем фронтам

Текст: Юрий Чернов

Президент США Дональд Трамп озвучил причину, которая по его мнению побудила экс-президента Барака Обаму настаивать на исключении России из G8. Это произошло потому, что США при Обаме и вице-президенте Джо Байдене полностью проиграли России, убежден глава Белого дома.

Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане

"Забавно наблюдать, как коррупционер Джо Байден делает заявления по поводу России, написанное, очевидно, его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, пока они были во главе страны. Они так сильно проиграли, что Обама решил исключить Россию из G8. США были слабы во всем, но особенно на российском направлении", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Ранее кандидат в президенты от демократов Джо Байден обвинил Трампа и его администрацию в предательстве из-за того, что Белый дом допустил возможность приглашения России на саммит G7.

В мире США Россия и США Барак Обама Саммиты G7

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