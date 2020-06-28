В США много своих проблем, но они предпочитают видеть лишь проблемы Сянгана. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

При поддержке внешних сил, сторонники так называемой независимости Сянгана и радикально настроенные сепаратисты продолжают вести в Сянгане активную деятельность. Никакое правовое государство не может оставить без вмешательства такую ситуацию. Как сказал 26 июня представитель администрации Особого административного района (ОАР) Сянган, проведение курса "одно государство, два строя" в Сянгане является исключительно внутренним делом Китая, никакая страна не имеет права вмешиваться.

Известный британский ученый Мартин Жак отметил, что курс "одно государство, два строя" представляет собой хороший вариант решения сянганского вопроса. Законопроект по обеспечению национальной безопасности в ОАР Сянган повысит стабильность и безопасность Сянгана.

Факты доказывают, что "демократия" и "свобода" для американских политиков - лишь предлог для доминирования США в мире. За прошедшие 20-30 лет, Соединенные Штаты осуществили военные операции на Балканах, в Афганистане и Сирии, что привело к страшной гуманитарной катастрофе. Сегодня некоторые политические силы США попытаются давить на Китай через сянганский вопрос под предлогом "демократии" и "свободы".

На днях на улицах Сянгана состоялся сбор подписей в поддержку принятия законодательных норм по защите государственной безопасности. По состоянию 00.00 27 июня свыше 1,26 миллиона жителей Сянгана поставили свои подписи "за" принятие этого закона. Именно в этом выражается воля народа Сянгана.

В то же время в самих Соединенных Штатах протесты создали "автономные районы", чтобы выступать против насилия со стороны полиции. Политические силы немедленно потребовали наказать протестующих. С одной стороны, в своей стране наблюдаются грубые нарушения прав этнических групп, с другой, американские политики делают безответственные замечания по поводу законодательных норм по защите государственной безопасности в Сянгане. Это неприкрытый двойной стандарт, который опять в полной мере разоблачает крайнее лицемерие некоторых лиц с американской стороны в вопросах прав человека и демократии.

Власти КНР настаивают на том, чтобы американские политики немедленно прекратили вмешательства в дела Сянгана. Будущее и судьба Сянгана навсегда остаются в руках китайского народа, включая и сянганских соотечественников.