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28.06.2020 16:32
Рубрика: В мире

В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги

Текст: Юрий Когалов

Вспышка коронавируса в австралийском штате Виктория привела к повышенному спросу на туалетную бумагу и бумажные полотенца. Жители страны бросились покупать ее, опасаясь, что власти вновь введут карантин. И теперь супермаркеты вынуждены ограничивать продажи. Один человек может приобрести лишь 1-2 упаковки за раз, передает Reuters.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Ажиотаж возник после того, как в социальных сетях появились фотографии пустых полок в магазинах, как это было в самом начале пандемии. Тогда жители Австралии, как и многих других стран, скупили продукты и предметы первой необходимости. История грозит повториться.

Чтобы избежать этого, крупнейшие супермаркеты предприняли превентивные меры: увеличили заказы туалетной бумаги на 30 процентов и ввели ограничения на ее продажу. При этом в штате Виктория также ограничили продажи дезинфицирующих средств, макаронных изделий, яиц, риса и других продуктов.

Несмотря на вспышку коронавируса в одном штате, власти Австралии уверены, что ситуация находится под контролем, и это не помешает реализации плана по восстановлению экономики.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 7,6 тысячи случаев заболевания, чуть более 100 человек скончались.

В мире Океания Австралия

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