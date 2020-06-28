В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках

После того, как в Испании был отменен режим чрезвычайного положения, ответственность за борьбу с распространением коронавируса почти полностью легла на власти регионов. Но в то же время им дали возможность устанавливать собственные правила, которые должны помочь им в этом нелегком деле. Сюда относятся решения об открытии и наполняемости различных общественных мест, от кафе и ресторанов до театров и пляжей.

Так, власти Галисии разрешили ночным клубам вновь открыть свои двери для посетителей с 1 июля. Однако все, кто хочет попасть внутрь, должны в обязательном порядке носить маску и оставить при входе контактный номер телефона на случай вспышки коронавируса. Как заявил глава регионального правительства Альберто Нуньес Фейхоо, хотя центральные власти разрешили таким заведениями открываться уже на последнем этапе выхода из карантина, в Галисии предпочли действовать с осторожностью и сначала разработать все необходимые протоколы безопасности.

В итоге клубы и дискотеки смогут принимать до двух третей своей вместимости, при этом клиенты смогут снимать маску, только чтобы выпить коктейль или другой напиток. Нарушителей будут выгонять из заведения, пообещал Фейхоо.

Стоит отметить, что и на Балеарских островах, славящихся своей ночной жизнью, с осторожностью решили подойти к открытию клубов. Представители различных местных ассоциаций отмечают, что заведения заработают только тогда, когда будет изобретена вакцина. А это может произойти даже не в этом году.