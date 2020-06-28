В Японии кошку наградили за спасение утопающего

В городе Тояма в Японии полиция наградила кошку по имени Коко за спасение пожилого человека, упавшего в ирригационный канал, сообщает японская газета Mainichi.

Местная жительница прогуливалась вдоль канала и заметила Коко, которая пристально смотрела на что-то и вообще вела себя странно. Проследив за взглядом животного, женщина заметила, что в канале лежит пожилой мужчина, который не может подняться.

Вместе с родственниками и соседями мужчине удалось помочь выбраться. Не сообщается, как он попал в канал, но известно, что он отделался царапинами.

Местная полиция решила не оставлять без внимания это происшествие. Людям, помогавшим мужчине выбраться, вручили грамоты, а кошке Коко - подарочный набор кошачьей еды.