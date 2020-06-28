В Ирландии появился новый премьер-министр. В ближайшие два с половиной года кресло главы правительства будет занимать центрист Михол Мартин. Это половина обычного срока. В конце 2022 года он уступит свое место Лео Варадкару, лидеру партии Фине Гэл, с которой Фианна Фойл Мартина создала коалицию.

Накануне новый премьер был приведен к присяге. Это произошло спустя пять месяцев после парламентских выборов в стране. Почти все это время в республике сохранялась политическая неопределенность. Дело в том, что на выборах победу одержала партия Шинн Фейн. Однако ее лидер Мэри Лу Макдональд не получила достаточной поддержки парламентариев, чтобы самой встать во главе правительства. Занявшие втрое и третье места Фианна Фойл и Фине Гэл воспользовались ситуацией и заключили союз с условием, что их лидеры сменят друг друга на посту премьер-министра. Право встать у руля первым досталось Мартину. Варадкар, находившийся во главе правительства с 2017 года, с радостью уступил ему эту возможность.

Стоит отметить, что такая необычная ситуация стала возможной благодаря Партии зеленых, без ее поддержки союз не получил бы одобрения в парламенте. В итоге победитель на выборах - партия Шинн Фейн - была вынуждена уйти в оппозицию. Впрочем, она ненамного опередила другие политические силы, в феврале она набрала 24 процента голосов, Фианна Фойл - 22 процента, а Фине Гэл - 21 процент.

59-летний Михол Мартин стал лидером Фианна Фойл в 2011 году и с тех пор ждал своей возможности возглавить правительства. Его партнер по коалиции Лео Варадкар в 2017 году стал самым молодым премьер-министром в истории страны. Его партия Фине Гэл заняла на выборах третье место из-за непопулярных реформ, сокращений в системе здравоохранения, предпринятых в прошлые годы, и жилищных проблем.

"Политическая гражданская война в нашей стране закончилась давным-давно, но гражданская война в парламенте закончилась сегодня. Две великие партии объединяют свои усилия с другой великой партией, Партией зеленых, чтобы предложить то, что нам нужно: стабильное правительство для лучшей страны и лучшего мира", - прокомментировал Варадкар их союз.