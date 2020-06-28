В калифорнийском центре Walmart произошла перестрелка

Двое погибли, четверо пострадали при стрельбе в Калифорнии. ЧП произошло в сортировочном центре торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф, сообщает The New York Times.

"Неизвестный на автомобиле протаранил вход в распределительный центр, где в тот момент находились около 200 сотрудников. Чтобы не попасть под пули, люди бросились к выходам", - цитирует издание ТАСС.

В результате обезвреживания нападавшего он был ранен полицией. Информации о его состоянии пока нет. Также ранения получили еще четверо человек. Сообщается, что администрация торговой сети сотрудничает с полицией, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.