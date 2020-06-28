Новости

Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 19:45
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 19:40
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 19:14
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 18:53
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 18:53
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 18:50
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 18:30
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 18:28
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 18:15
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 17:40
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 17:38
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 17:35
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 17:27
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 17:26
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 17:24
В Петербурге начался сезон фонтанов 17:22
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 17:18
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 17:18
Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров 17:08
На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней 17:06
На Кубани движущийся прицеп трактора устроил пожар в поле 16:55
Голикова рассказала о самом страшном периоде пандемии в России 16:52
В трех районах Волгоградской области объявили угрозу ЧС из-за саранчи 16:52
В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги 16:32
В Японии кошку наградили за спасение утопающего 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
28.06.2020 19:27
Рубрика: Спорт

Покрутили обруч

Сестры Аверины выступили онлайн
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Лужниках впервые прошли матчевые встречи между "художницами" сборной России и сборными Израиля, Узбекистана и Киргизии. Соревнования состоялись в онлайн-формате, без присутствия зрителей.

На московской площадке выступили только наши спортсменки. Соперницы проводили турнир на своих домашних аренах и транслировали выступления в прямом эфире.

Гимнастка Пасека решила сделать перерыв в карьере

Российскую команду возглавили многократные чемпионки мира сестры Аверины. Арина показала упражнения с мячом и обручем, Дина - только с обручем. Лала Крамаренко выходила на ковер с булавами и обручем, Анастасия Гузенкова - с лентой и булавами, Дарья Трубникова - с мячом и булавами.

Всего в личных состязаниях приняли участие 27 спортсменок. "Групповички" из основной и второй сборных России, а также из Узбекистана делали упражнение с пятью мячами.

Спорт Виды спорта Гимнастика

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей