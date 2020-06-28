Во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Лужниках впервые прошли матчевые встречи между "художницами" сборной России и сборными Израиля, Узбекистана и Киргизии. Соревнования состоялись в онлайн-формате, без присутствия зрителей.

На московской площадке выступили только наши спортсменки. Соперницы проводили турнир на своих домашних аренах и транслировали выступления в прямом эфире.

Российскую команду возглавили многократные чемпионки мира сестры Аверины. Арина показала упражнения с мячом и обручем, Дина - только с обручем. Лала Крамаренко выходила на ковер с булавами и обручем, Анастасия Гузенкова - с лентой и булавами, Дарья Трубникова - с мячом и булавами.

Всего в личных состязаниях приняли участие 27 спортсменок. "Групповички" из основной и второй сборных России, а также из Узбекистана делали упражнение с пятью мячами.