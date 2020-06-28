В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции

Чем ближе основная дата голосования по поправкам в Конституцию, тем активнее распространяются ложные сообщения о нарушениях и не только, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. Он решил создать специальный видеоблог, в котором будет рассказывать о технологии вбросов и о том, как отличить правду от вымысла.

Первые три дня общероссийского голосования Малькевич провел в Татарстане, где работает мобильная группа по выявлению фейков.

"Хочу проанонсировать, что завтра в 16.30 в ситуационном центре ОПРФ я представлю результаты промежуточного мониторинга фейков за все эти дни. Они будут собраны в группы. Первая - те, которые распространялись в целом по стране, вторая - наиболее яркие, наглые, хамские вбросы, которые шли по конкретным регионам", - рассказал эксперт. "Все они опровергнуты", - добавил он.

"Мы запустили с сегодняшнего дня специальный подкаст, который называется "ФейкКонтроль". Это видеоблог, который будет распространяться во всех социальных сетях, где наглядно, визуально будет показана каждая история, как она запускалась и как опровергалась", - продолжил Малькевич.

Он также констатировал, что количество фейков нарастает. "Чем ближе к решающему, заключительному дню общероссийского голосования, тем больше вбросов, тем ожесточеннее наши противники, которые всю эту грязь запускают", - заключил эксперт.