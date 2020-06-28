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28.06.2020 10:45
Рубрика: Общество

В России выявлен 6791 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 735 человек.
  1. Москва - 717
  2. Московская область - 325
  3. Ханты-Мансийский АО - 285
  4. Иркутская область - 232
  5. Нижегородская область - 222
  6. Санкт-Петербург - 217
  7. Свердловская область - 209
  8. Воронежская область - 188
  9. Ямало-Ненецкий АО - 154
  10. Челябинская область - 152
  11. Красноярский край - 143
  12. Республика Тыва - 124
  13. Республика Коми - 114
  14. Архангельская область - 114
  15. Саратовская область - 110
  16. Ростовская область - 109
  17. Ульяновская область - 106
  18. Ставропольский край - 98
  19. Волгоградская область - 98
  20. Новосибирская область - 98
  21. Мурманская область - 93
  22. Хабаровский край - 85
  23. Омская область - 83
  24. Приморский край - 81
  25. Пензенская область - 80
  26. Алтайский край - 78
  27. Курская область - 76
  28. Тульская область - 76
  29. Карачаево-Черкесская Республика - 74
  30. Ивановская область - 71
  31. Республика Дагестан - 71
  32. Белгородская область - 68
  33. Брянская область - 68
  34. Тюменская область - 67
  35. Оренбургская область - 64
  36. Самарская область - 62
  37. Республика Карелия - 59
  38. Краснодарский край - 59
  39. Забайкальский край - 59
  40. Псковская область - 58
  41. Чувашская Республика - 58
  42. Томская область - 55
  43. Кабардино-Балкарская Республика - 54
  44. Тверская область - 53
  45. Республика Саха (Якутия) - 53
  46. Пермский край - 52
  47. Ленинградская область - 50
  48. Новгородская область - 50
  49. Владимирская область - 49
  50. Республика Адыгея - 49
  51. Республика Башкортостан - 47
  52. Кемеровская область - 47
  53. Калужская область - 45
  54. Тамбовская область - 45
  55. Рязанская область - 44
  56. Смоленская область - 42
  57. Орловская область - 41
  58. Ярославская область - 41
  59. Республика Татарстан - 41
  60. Республика Хакасия - 41
  61. Амурская область - 41
  62. Камчатский край - 41
  63. Республика Мордовия - 40
  64. Липецкая область - 39
  65. Курганская область - 39
  66. Костромская область - 37
  67. Астраханская область - 37
  68. Республика Алтай - 36
  69. Кировская область - 31
  70. Магаданская область - 28
  71. Республика Бурятия - 26
  72. Республика Северная Осетия - 25
  73. Республика Марий Эл - 25
  74. Удмуртская Республика - 22
  75. Сахалинская область - 21
  76. Республика Калмыкия - 20
  77. Вологодская область - 19
  78. Республика Ингушетия - 17
  79. Чеченская Республика - 17
  80. Калининградская область - 15
  81. Севастополь - 5
  82. Еврейская АО - 4
  83. Республика Крым - 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ - 0%
  2. г. Москва, Республика Крым - 0,3%
  3. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Калининградская область - 0,6%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 735 человек:
  • Московская область - 1319
  • Москва - 1052
  • Санкт-Петербург - 598
  • Свердловская область - 210
  • Кабардино-Балкарская Республика - 145
  • Иркутская область - 135
  • Ростовская область - 129
  • Сахалинская область - 125
  • Ханты-Мансийский АО - 101
  • Карачаево-Черкесская Республика - 99
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 95
  • Республика Дагестан - 90
  • Нижегородская область - 84
  • Тамбовская область - 83
  • Красноярский край - 71
  • Новосибирская область - 66
  • Хабаровский край - 60
  • Пензенская область - 58
  • Архангельская область - 57
  • Республика Адыгея - 57
  • Челябинская область - 55
  • Краснодарский край - 54
  • Самарская область - 53
  • Камчатский край - 53
  • Липецкая область - 51
  • Ульяновская область - 51
  • Брянская область - 48
  • Тульская область - 46
  • Кировская область - 42
  • Республика Коми - 39
  • Томская область - 38
  • Смоленская область - 36
  • Саратовская область - 36
  • Республика Чувашия - 32
  • Алтайский край - 30
  • Ярославская область - 23
  • Республика Бурятия - 23
  • Ставропольский край - 21
  • Омская область - 21
  • Забайкальский край - 21
  • Приморский край - 19
  • Волгоградская область - 17
  • Республика Саха (Якутия) - 17
  • Тюменская область - 15
  • Костромская область - 14
  • Мурманская область - 13
  • Республика Мордовия - 13
  • Курганская область - 13
  • Белгородская область - 12
  • Астраханская область - 12
  • Республика Хакасия - 12
  • Кемеровская область - 12
  • Амурская область - 12
  • Курская область - 11
  • Республика Северная Осетия-Алания - 11
  • Ленинградская область - 10
  • Республика Ингушетия - 10
  • Республика Башкортостан - 10
  • Пермский край - 10
  • Владимирская область - 9
  • Орловская область - 9
  • Вологодская область - 9
  • Республика Алтай - 9
  • Воронежская область - 8
  • Калининградская область - 7
  • Оренбургская область - 6
  • Республика Тыва - 5
  • Тверская область - 4
  • Республика Марий Эл - 4
  • Калужская область - 3
  • Республика Татарстан - 3
  • Ивановская область - 2
  • Магаданская область - 2
  • Рязанская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Республика Крым - 1
  • Севастополь - 1
  • Удмуртская Республика - 1

За весь период выписано по выздоровлению 399 087 человек.

За сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом:
  • Москва - 24
  • Санкт-Петербург - 21
  • Московская область - 6
  • Ханты-Мансийский АО - 4
  • Новосибирская область - 4
  • Ивановская область - 3
  • Тульская область - 3
  • Архангельская область - 3
  • Нижегородская область - 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
  • Орловская область - 2
  • Ленинградская область - 2
  • Ростовская область - 2
  • Республика Дагестан - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Ставропольский край - 2
  • Республика Чувашия - 2
  • Владимирская область - 1
  • Липецкая область - 1
  • Рязанская область - 1
  • Смоленская область - 1
  • Тверская область - 1
  • Мурманская область - 1
  • Республика Крым - 1
  • Краснодарский край - 1
  • Севастополь - 1
  • Чеченская Республика - 1
  • Республика Марий Эл - 1
  • Кировская область - 1
  • Саратовская область - 1
  • Свердловская область - 1
  • Тюменская область - 1
  • Республика Бурятия - 1

За весь период от коронавируса умерло 9 073 человека.

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