За последние сутки в России выявлен 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 735 человек.
- Москва - 717
- Московская область - 325
- Ханты-Мансийский АО - 285
- Иркутская область - 232
- Нижегородская область - 222
- Санкт-Петербург - 217
- Свердловская область - 209
- Воронежская область - 188
- Ямало-Ненецкий АО - 154
- Челябинская область - 152
- Красноярский край - 143
- Республика Тыва - 124
- Республика Коми - 114
- Архангельская область - 114
- Саратовская область - 110
- Ростовская область - 109
- Ульяновская область - 106
- Ставропольский край - 98
- Волгоградская область - 98
- Новосибирская область - 98
- Мурманская область - 93
- Хабаровский край - 85
- Омская область - 83
- Приморский край - 81
- Пензенская область - 80
- Алтайский край - 78
- Курская область - 76
- Тульская область - 76
- Карачаево-Черкесская Республика - 74
- Ивановская область - 71
- Республика Дагестан - 71
- Белгородская область - 68
- Брянская область - 68
- Тюменская область - 67
- Оренбургская область - 64
- Самарская область - 62
- Республика Карелия - 59
- Краснодарский край - 59
- Забайкальский край - 59
- Псковская область - 58
- Чувашская Республика - 58
- Томская область - 55
- Кабардино-Балкарская Республика - 54
- Тверская область - 53
- Республика Саха (Якутия) - 53
- Пермский край - 52
- Ленинградская область - 50
- Новгородская область - 50
- Владимирская область - 49
- Республика Адыгея - 49
- Республика Башкортостан - 47
- Кемеровская область - 47
- Калужская область - 45
- Тамбовская область - 45
- Рязанская область - 44
- Смоленская область - 42
- Орловская область - 41
- Ярославская область - 41
- Республика Татарстан - 41
- Республика Хакасия - 41
- Амурская область - 41
- Камчатский край - 41
- Республика Мордовия - 40
- Липецкая область - 39
- Курганская область - 39
- Костромская область - 37
- Астраханская область - 37
- Республика Алтай - 36
- Кировская область - 31
- Магаданская область - 28
- Республика Бурятия - 26
- Республика Северная Осетия - 25
- Республика Марий Эл - 25
- Удмуртская Республика - 22
- Сахалинская область - 21
- Республика Калмыкия - 20
- Вологодская область - 19
- Республика Ингушетия - 17
- Чеченская Республика - 17
- Калининградская область - 15
- Севастополь - 5
- Еврейская АО - 4
- Республика Крым - 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ - 0%
- г. Москва, Республика Крым - 0,3%
- Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Калининградская область - 0,6%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 735 человек:
- Московская область - 1319
- Москва - 1052
- Санкт-Петербург - 598
- Свердловская область - 210
- Кабардино-Балкарская Республика - 145
- Иркутская область - 135
- Ростовская область - 129
- Сахалинская область - 125
- Ханты-Мансийский АО - 101
- Карачаево-Черкесская Республика - 99
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 95
- Республика Дагестан - 90
- Нижегородская область - 84
- Тамбовская область - 83
- Красноярский край - 71
- Новосибирская область - 66
- Хабаровский край - 60
- Пензенская область - 58
- Архангельская область - 57
- Республика Адыгея - 57
- Челябинская область - 55
- Краснодарский край - 54
- Самарская область - 53
- Камчатский край - 53
- Липецкая область - 51
- Ульяновская область - 51
- Брянская область - 48
- Тульская область - 46
- Кировская область - 42
- Республика Коми - 39
- Томская область - 38
- Смоленская область - 36
- Саратовская область - 36
- Республика Чувашия - 32
- Алтайский край - 30
- Ярославская область - 23
- Республика Бурятия - 23
- Ставропольский край - 21
- Омская область - 21
- Забайкальский край - 21
- Приморский край - 19
- Волгоградская область - 17
- Республика Саха (Якутия) - 17
- Тюменская область - 15
- Костромская область - 14
- Мурманская область - 13
- Республика Мордовия - 13
- Курганская область - 13
- Белгородская область - 12
- Астраханская область - 12
- Республика Хакасия - 12
- Кемеровская область - 12
- Амурская область - 12
- Курская область - 11
- Республика Северная Осетия-Алания - 11
- Ленинградская область - 10
- Республика Ингушетия - 10
- Республика Башкортостан - 10
- Пермский край - 10
- Владимирская область - 9
- Орловская область - 9
- Вологодская область - 9
- Республика Алтай - 9
- Воронежская область - 8
- Калининградская область - 7
- Оренбургская область - 6
- Республика Тыва - 5
- Тверская область - 4
- Республика Марий Эл - 4
- Калужская область - 3
- Республика Татарстан - 3
- Ивановская область - 2
- Магаданская область - 2
- Рязанская область - 1
- Псковская область - 1
- Республика Крым - 1
- Севастополь - 1
- Удмуртская Республика - 1
За весь период выписано по выздоровлению 399 087 человек.
За сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом:
- Москва - 24
- Санкт-Петербург - 21
- Московская область - 6
- Ханты-Мансийский АО - 4
- Новосибирская область - 4
- Ивановская область - 3
- Тульская область - 3
- Архангельская область - 3
- Нижегородская область - 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
- Орловская область - 2
- Ленинградская область - 2
- Ростовская область - 2
- Республика Дагестан - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Ставропольский край - 2
- Республика Чувашия - 2
- Владимирская область - 1
- Липецкая область - 1
- Рязанская область - 1
- Смоленская область - 1
- Тверская область - 1
- Мурманская область - 1
- Республика Крым - 1
- Краснодарский край - 1
- Севастополь - 1
- Чеченская Республика - 1
- Республика Марий Эл - 1
- Кировская область - 1
- Саратовская область - 1
- Свердловская область - 1
- Тюменская область - 1
- Республика Бурятия - 1
За весь период от коронавируса умерло 9 073 человека.