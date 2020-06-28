За последние сутки в России выявлен 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 735 человек.

Москва - 717 Московская область - 325 Ханты-Мансийский АО - 285 Иркутская область - 232 Нижегородская область - 222 Санкт-Петербург - 217 Свердловская область - 209 Воронежская область - 188 Ямало-Ненецкий АО - 154 Челябинская область - 152 Красноярский край - 143 Республика Тыва - 124 Республика Коми - 114 Архангельская область - 114 Саратовская область - 110 Ростовская область - 109 Ульяновская область - 106 Ставропольский край - 98 Волгоградская область - 98 Новосибирская область - 98 Мурманская область - 93 Хабаровский край - 85 Омская область - 83 Приморский край - 81 Пензенская область - 80 Алтайский край - 78 Курская область - 76 Тульская область - 76 Карачаево-Черкесская Республика - 74 Ивановская область - 71 Республика Дагестан - 71 Белгородская область - 68 Брянская область - 68 Тюменская область - 67 Оренбургская область - 64 Самарская область - 62 Республика Карелия - 59 Краснодарский край - 59 Забайкальский край - 59 Псковская область - 58 Чувашская Республика - 58 Томская область - 55 Кабардино-Балкарская Республика - 54 Тверская область - 53 Республика Саха (Якутия) - 53 Пермский край - 52 Ленинградская область - 50 Новгородская область - 50 Владимирская область - 49 Республика Адыгея - 49 Республика Башкортостан - 47 Кемеровская область - 47 Калужская область - 45 Тамбовская область - 45 Рязанская область - 44 Смоленская область - 42 Орловская область - 41 Ярославская область - 41 Республика Татарстан - 41 Республика Хакасия - 41 Амурская область - 41 Камчатский край - 41 Республика Мордовия - 40 Липецкая область - 39 Курганская область - 39 Костромская область - 37 Астраханская область - 37 Республика Алтай - 36 Кировская область - 31 Магаданская область - 28 Республика Бурятия - 26 Республика Северная Осетия - 25 Республика Марий Эл - 25 Удмуртская Республика - 22 Сахалинская область - 21 Республика Калмыкия - 20 Вологодская область - 19 Республика Ингушетия - 17 Чеченская Республика - 17 Калининградская область - 15 Севастополь - 5 Еврейская АО - 4 Республика Крым - 2 Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ - 0% г. Москва, Республика Крым - 0,3% Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Калининградская область - 0,6% За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 735 человек: Московская область - 1319

Москва - 1052

Санкт-Петербург - 598

Свердловская область - 210

Кабардино-Балкарская Республика - 145

Иркутская область - 135

Ростовская область - 129

Сахалинская область - 125

Ханты-Мансийский АО - 101

Карачаево-Черкесская Республика - 99

Ямало-Ненецкий автономный округ - 95

Республика Дагестан - 90

Нижегородская область - 84

Тамбовская область - 83

Красноярский край - 71

Новосибирская область - 66

Хабаровский край - 60

Пензенская область - 58

Архангельская область - 57

Республика Адыгея - 57

Челябинская область - 55

Краснодарский край - 54

Самарская область - 53

Камчатский край - 53

Липецкая область - 51

Ульяновская область - 51

Брянская область - 48

Тульская область - 46

Кировская область - 42

Республика Коми - 39

Томская область - 38

Смоленская область - 36

Саратовская область - 36

Республика Чувашия - 32

Алтайский край - 30

Ярославская область - 23

Республика Бурятия - 23

Ставропольский край - 21

Омская область - 21

Забайкальский край - 21

Приморский край - 19

Волгоградская область - 17

Республика Саха (Якутия) - 17

Тюменская область - 15

Костромская область - 14

Мурманская область - 13

Республика Мордовия - 13

Курганская область - 13

Белгородская область - 12

Астраханская область - 12

Республика Хакасия - 12

Кемеровская область - 12

Амурская область - 12

Курская область - 11

Республика Северная Осетия-Алания - 11

Ленинградская область - 10

Республика Ингушетия - 10

Республика Башкортостан - 10

Пермский край - 10

Владимирская область - 9

Орловская область - 9

Вологодская область - 9

Республика Алтай - 9

Воронежская область - 8

Калининградская область - 7

Оренбургская область - 6

Республика Тыва - 5

Тверская область - 4

Республика Марий Эл - 4

Калужская область - 3

Республика Татарстан - 3

Ивановская область - 2

Магаданская область - 2

Рязанская область - 1

Псковская область - 1

Республика Крым - 1

Севастополь - 1

Удмуртская Республика - 1 За весь период выписано по выздоровлению 399 087 человек. За сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом: Москва - 24

Санкт-Петербург - 21

Московская область - 6

Ханты-Мансийский АО - 4

Новосибирская область - 4

Ивановская область - 3

Тульская область - 3

Архангельская область - 3

Нижегородская область - 3

Ямало-Ненецкий автономный округ - 3

Орловская область - 2

Ленинградская область - 2

Ростовская область - 2

Республика Дагестан - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Ставропольский край - 2

Республика Чувашия - 2

Владимирская область - 1

Липецкая область - 1

Рязанская область - 1

Смоленская область - 1

Тверская область - 1

Мурманская область - 1

Республика Крым - 1

Краснодарский край - 1

Севастополь - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Марий Эл - 1

Кировская область - 1

Саратовская область - 1

Свердловская область - 1

Тюменская область - 1

Республика Бурятия - 1 За весь период от коронавируса умерло 9 073 человека.