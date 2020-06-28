В Сянгане будет налажена спокойная жизнь

В интервью Медиакорпорации Китая Цзэн Говэй сказал, что в 2019 году в Сянгане прошла "волна протестов в связи с рассмотрением поправок в закон об экстрадиции", за которыми скрывались силы, нацеленные против действий властей Китая и на создание беспорядков в Сянгане, а также внешние антикитайские силы. Рост насилия не только серьезно нарушил верховенство закона и общественный порядок в Сянгане, но и поставил под угрозу процветание и стабильность страны. Закон о национальной безопасности в Сянгане обеспечит общественную безопасность и законные права населения района, будет способствовать долгосрочному миру и процветанию, подчеркнул Цзэн Говэй.

По его словам, исходя из Конституции и Основного закона КНР об ОАР Сянган, центральное правительство предприняло ряд мер по прекращению насилия и восстановлению порядка в Сянгане, чтобы законным путем разрешить кризис. Принятие закона по обеспечению нацбезопасности в Сянгане является полномочием и ответственностью центрального правительства Китая, а также одной из мер по обеспечению стабильной реализации политики "одно государство - два строя". "Центральное правительство заботится о жителях Сянгана. Уделяет повышенное внимание социально-экономическому развитию города и повышению благосостояния его жителей", - отметил Цзэн Говэй.

Он подчеркнул, что администрация Сянгана будет в полной мере сотрудничать с центральными органами власти и прилагать усилия, чтобы представители различных кругов общественности Сянгана поддержали принятие закона о госбезопасности в ОАР.