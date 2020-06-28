Вифлеем закрывают на карантин с 29 июня

Власти Палестинской администрации объявили о временном закрытии на карантин Вифлеема, а также Хеврона и Наблуса из-за новых вспышек коронавируса.

Карантин, по словам губернатора Вифлеема Камила Хмейда, начнется 29 июня с 6 утра и продлится двое суток. То же самое будет в Хевроне и Наблусе. По всей видимости, экстренные изоляционные меры распространят и на другие населенные пункты автономии, об этом, как сообщает палестинское информагентство Wafa, заявил премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе. Меры предусматривают полный запрет на общественные собрания, включая свадьбы и похороны.

Это связано с 258 вновь выявленными случаями инфицирования Covid-19, 33 из них приходятся на Вифлеем. Всего на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа за время пандемии заболели коронавирусом 2 053 человека, в настоящее время болеют 1 427. Из них 11 человек в тяжелом состоянии, двое на ИВЛ, об этом заявила министр здравоохранения Палестинской администрации Маи аль-Кайла.

В марте палестинские власти уже закрывали Вифлеем на карантин. Тогда, как предполагается, вирус был занесен греческими паломниками.