ВОЗ рекомендует не носить маски во время тренировок

Новости

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 18:30
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 18:28
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 18:15
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 17:40
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 17:38
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 17:35
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 17:27
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 17:26
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 17:24
В Петербурге начался сезон фонтанов 17:22
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 17:18
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 17:18
Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров 17:08
На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней 17:06
На Кубани движущийся прицеп трактора устроил пожар в поле 16:55
Голикова рассказала о самом страшном периоде пандемии в России 16:52
В трех районах Волгоградской области объявили угрозу ЧС из-за саранчи 16:52
В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги 16:32
В Японии кошку наградили за спасение утопающего 16:30
В КБР скончался еще один пациент с коронавирусом 15:58
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии 15:46
В Югре режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля 15:40
Албанским ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:38
Реставрационные работы на ВДНХ возобновились после перерыва 15:17
ЦИК заявляет о DDoS-атаках на сайт конституция2020.рф 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
28.06.2020 17:01
Рубрика: Общество

ВОЗ рекомендует не носить маски во время тренировок

Текст: Светлана Ментюкова
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не носить защитные маски во время тренировок из-за того, что они могут снизить возможность дышать комфортно. Соответствующая информация появилась опубликована на сайте организации в разделе "Разрушители мифов". Всего сначала пандемии ВОЗ развенчала 30 самых распространенных в мире мифов о коронавирусе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Люди не должны носить маски при занятиях спортом, так как они могут снизить способность дышать комфортно. Пот может заставить маску быстрее намокнуть, что затрудняет дыхание и способствует росту микроорганизмов. Важной профилактической мерой во время упражнений является поддержание физического расстояния не менее одного метра от других", - говорится в сообщении.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны

При этом отмечается, что длительное использование медицинских масок при стандартных нагрузках, прогулках или походах по магазинам, при их правильном ношении не вызывает отравления СО2 и недостатка кислорода.

"Длительное использование медицинских масок может быть неудобным. Однако это не приводит к отравлению углекислым газом и недостатку кислорода. При ношении медицинской маски убедитесь, что она правильно сидит и достаточно плотно, чтобы вы могли нормально дышать. Не используйте повторно одноразовую маску и всегда меняйте ее, как только она намокнет", - советуют в ВОЗ.

На сегодняшний день раздел "Разрушители мифов", появившийся на сайте ВОЗ во время пандемии, содержит опровержения 30 самых распространенных мифов о COVID-19, с которыми в организацию обращаются люди из разных стран мира. И эта своеобразная коллекция продолжает пополняться.

В частности, специалистам ВОЗ за последнее время пришлось ответить на такие вопросы, как может ли обувь распространять вирус COVID-19; могут ли тепловые сканеры обнаружить COVID-19; предотвращает ли коронавирус добавление перца в суп или другое блюдо?

А также, что мобильные сети 5G не распространяют COVID-19. "Вирусы не могут путешествовать по радиоволнам / мобильным сетям. COVID-19 распространяется во многих странах, где нет сетей мобильной связи 5G", - говорится в сообщении ВОЗ.

Там отмечается, что COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Люди могут также заразиться, предупреждают в ВОЗ, касаясь загрязненной поверхности, а затем их глаз, рта или носа.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
СМИ сообщили о необычном поведении коронавируса, ускоряющем заражение

Сразу несколько мифов, которые пришлось опровергать ВОЗ, связаны со способностью отбеливателей для белья и других бытовых хозяйственных средств предотвратить заражение коронавирусом. Кроме этого, специалисты сообщали, что мухи и комары не являются разносчиками данного типа инфекции.

Также одно из центральных мест в мифологии о COVID-19 заняло пояснение, что болезнь коронавируса вызвана вирусом, а не бактериями, а потому не лечится антибиотиками.

"Вирус, который вызывает COVID-19, принадлежит к семейству вирусов, называемых Coronaviridae. Антибиотики не работают против вирусов. У некоторых людей, которые заболевают COVID-19, также может развиться бактериальная инфекция как осложнение", - уточняют специалисты ВОЗ.

Во всемирной организации здравоохранения напоминают, что в настоящее время нет лицензированных лекарств для лечения COVID-19. И при обнаружении у себя симптомов недомогания необходимо позвонить своему врачу или по горячей линии COVID-19 за помощью.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России