ВОЗ рекомендует не носить маски во время тренировок

"Люди не должны носить маски при занятиях спортом, так как они могут снизить способность дышать комфортно. Пот может заставить маску быстрее намокнуть, что затрудняет дыхание и способствует росту микроорганизмов. Важной профилактической мерой во время упражнений является поддержание физического расстояния не менее одного метра от других", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что длительное использование медицинских масок при стандартных нагрузках, прогулках или походах по магазинам, при их правильном ношении не вызывает отравления СО2 и недостатка кислорода.

"Длительное использование медицинских масок может быть неудобным. Однако это не приводит к отравлению углекислым газом и недостатку кислорода. При ношении медицинской маски убедитесь, что она правильно сидит и достаточно плотно, чтобы вы могли нормально дышать. Не используйте повторно одноразовую маску и всегда меняйте ее, как только она намокнет", - советуют в ВОЗ.

На сегодняшний день раздел "Разрушители мифов", появившийся на сайте ВОЗ во время пандемии, содержит опровержения 30 самых распространенных мифов о COVID-19, с которыми в организацию обращаются люди из разных стран мира. И эта своеобразная коллекция продолжает пополняться.

В частности, специалистам ВОЗ за последнее время пришлось ответить на такие вопросы, как может ли обувь распространять вирус COVID-19; могут ли тепловые сканеры обнаружить COVID-19; предотвращает ли коронавирус добавление перца в суп или другое блюдо?

А также, что мобильные сети 5G не распространяют COVID-19. "Вирусы не могут путешествовать по радиоволнам / мобильным сетям. COVID-19 распространяется во многих странах, где нет сетей мобильной связи 5G", - говорится в сообщении ВОЗ.

Там отмечается, что COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Люди могут также заразиться, предупреждают в ВОЗ, касаясь загрязненной поверхности, а затем их глаз, рта или носа.

Сразу несколько мифов, которые пришлось опровергать ВОЗ, связаны со способностью отбеливателей для белья и других бытовых хозяйственных средств предотвратить заражение коронавирусом. Кроме этого, специалисты сообщали, что мухи и комары не являются разносчиками данного типа инфекции.

Также одно из центральных мест в мифологии о COVID-19 заняло пояснение, что болезнь коронавируса вызвана вирусом, а не бактериями, а потому не лечится антибиотиками.

"Вирус, который вызывает COVID-19, принадлежит к семейству вирусов, называемых Coronaviridae. Антибиотики не работают против вирусов. У некоторых людей, которые заболевают COVID-19, также может развиться бактериальная инфекция как осложнение", - уточняют специалисты ВОЗ.

Во всемирной организации здравоохранения напоминают, что в настоящее время нет лицензированных лекарств для лечения COVID-19. И при обнаружении у себя симптомов недомогания необходимо позвонить своему врачу или по горячей линии COVID-19 за помощью.