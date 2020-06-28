Выборы президента Польши могут продлить из-за огромных очередей

В Польше в воскресенье проходят выборы президента страны. В некоторых городах избирателям, чтобы проголосовать, приходится провести в очереди до полутора часов.

Напомним, что, из-за эпидемии коронавируса, выборы в Польше впервые проводятся по смешанному принципу: те, кто находится на карантине или опасается скоплений людей, могли до 26 июня проголосовать по почте, а все остальные могут это сделать на избирательных участках с 07.00 до 21.00. Однако и тут эпидемическая ситуация скорректировала планы польских властей. Началось с того, что не все зарубежные консульства смогли вовремя отправить избирателям конверты с бюллетенями, а те - до пятницы вернуть заполненные избирательные бюллетени в диппредставительства Польши в странах проживания. Поэтому в некоторых странах, например, в Великобритании, где из-за сложной эпидемической ситуации голосование проводится только по почте или курьером, дистанционные выборы были продлены до девяти вечера 28 июня.

А в самой Польше на избирательных участках в воскресенье выстроились огромные очереди. Дело в том, что, по требованию санитарно-эпидемических служб, на избирательном участке может одновременно находиться ограниченное количество людей: один человек на четыре квадратных метра поверхности. Кроме того, помещения должны проветриваться, а поверхности, с которыми чаще всего соприкасаются люди, - дезинфицироваться. В некоторых районах людям выдают одноразовые ручки, а кое-где ручки обеззараживают после каждого проголосовавшего. Все это увеличивает время ожидания. Да еще и напряженная предвыборная борьба привела к усиленной мобилизации электората, особенно, в крупных городах. Явка до 15.30 составила более 24 процентов, что почти на 10 процентов больше, чем на предыдущих президентских выборах в это же время. В результате избирателям порой приходится стоять на жаре в очереди до полутора часов. СМИ сообщают о том, что в Варшаве уже несколько человек почувствовали себя плохо в таких очередях. Столичные власти призывают всех, кто собирается на голосование, прихватить с собой бутылку воды. А глава национального избирательного бюро Магдалена Петшак пообещала, что все, кто придет на избирательные участки и займет очередь до 21.00 по польскому времени, получат возможность проголосовать.