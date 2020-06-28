Выплаты медикам и соцработникам учтут при расчете отпускных

При расчете средней заработной платы работника учитываются фактически начисленная ему заработная плата и отработанное им время за 12 календарных месяцев. В расчет средней заработной платы не берутся время и суммы за период, в течение которого работник получал пособие по временной нетрудоспособности или не работал в связи с простоем предприятия, забастовкой, дополнительными оплачиваемыми выходными днями, пояснил руководитель юридической фирмы "Практика защиты" Илья Деев. Не считаются также материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха.