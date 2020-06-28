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28.06.2020 21:11
Рубрика: Экономика

Лето расплаты

Выплаты медикам и соцработникам учтут при расчете отпускных
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Выплаты медицинским и социальным работникам учтут при начислении отпускных и больничных. Стимулирующие выплаты, полученные медработниками за оказание медпомощи гражданам, у которых выявлена COVID-19, "включаются в размер среднего заработка медицинских работников и учитываются при расчете выплат к отпуску и командировочных расходов", сообщил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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При расчете средней заработной платы работника учитываются фактически начисленная ему заработная плата и отработанное им время за 12 календарных месяцев. В расчет средней заработной платы не берутся время и суммы за период, в течение которого работник получал пособие по временной нетрудоспособности или не работал в связи с простоем предприятия, забастовкой, дополнительными оплачиваемыми выходными днями, пояснил руководитель юридической фирмы "Практика защиты" Илья Деев. Не считаются также материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха.

Экономика Работа Зарплата Пандемия коронавируса COVID-19

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