Международный союз конькобежцев представил шорт-лист претендентов на премию ISU Skating Awards, составленный по результатам голосования болельщиков и специалистов.

Поклонники Алины Загитовой были очень недовольны, что олимпийская чемпионка не попала в топ-3 ни в одной из номинаций, в том числе "Самый ценный фигурист". Зато "Лучшим новичком" может стать Алена Косторная или Александра Трусова. За награду в категории "Лучшая программа" поборется Евгения Медведева, а приз за "Лучший костюм" достойна получить Анна Щербакова. Этери Тутберидзе вошла в тройку претендентов на звание лучшего тренера. Церемония состоится 11 июля и пройдет в онлайн-режиме.