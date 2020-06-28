"Зенит" жестко накажет Азмуна за нарушение социального дистанцирования

Футбольный клуб "Зенит" накажет иранского нападающего Сердара Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях угрозы распространения коронавируса.

Поводом для такого наказания послужила совместная прогулка Азмуна и футболиста из Ирака Саафа Хади, выступающего за самарские "Крылья Советов".

На фото, которые разместил Хади в Instagram видно, что футболисты не соблюдали социальное дистанцирование. Азмун уже сдал тест на коронавирус, однако в клубе остались крайне недовольны его легкомысленным отношением к рекомендациям местного Роспотребнадзора. Футболист поставил под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнеров по команде.

"К Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Зенита".