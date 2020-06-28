Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц

В Бишкеке с 29 июня начнут усиленную дезинфекцию центральных улиц. Соответствующее решение принято в столичной комиссии по гражданской защите по рекомендации Госсанэпиднадзора и МЧС.

Как сообщили в мэрии города, дезинфекцию будут проводить ежедневно - с 9:00 до 18:00. Жителей просят не выходить на улицы без особой необходимости.

На такой шаг власти Бишкека пошли в связи с резко выросшим в последние несколько дней количеством новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки в столице выявили более 100 заразившихся вирусом.