13 смартфонов Xiaomi получили MIUI 12. Список моделей

Разработчики из Xiaomi начали распространять новую версию фирменной оболочки MIUI 12 для более чем десятка моделей смартфонов линеек Mi и Redmi. Речь идет о стабильной сборке.
Согласно посту на официальной странице компании в соцсети Weibo, на обновление могут владельцы следующих устройств:
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 9
- Mi 9 Explorer Edition
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Exclusive Edition
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Exclusive Edition
В настоящее время новая MIUI 12 доступна на территории Китая для моделей смартфонов, ориентированных на местный рынок. Однако глобальные версии устройств также получат обновление (а некоторые из этого списка уже получили).