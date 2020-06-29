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13 смартфонов Xiaomi получили MIUI 12. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
29.06.2020,  
15:28

Разработчики из Xiaomi начали распространять новую версию фирменной оболочки MIUI 12 для более чем десятка моделей смартфонов линеек Mi и Redmi. Речь идет о стабильной сборке.

Согласно посту на официальной странице компании в соцсети Weibo, на обновление могут владельцы следующих устройств:

- Mi 10

- Mi 10 Pro

- Mi 10 Youth Edition

- Mi 9

- Mi 9 Explorer Edition

- Mi 9 Pro 5G

- Redmi K30

- Redmi K30 5G

- Redmi K30 Pro

- Redmi K30 Pro Exclusive Edition

- Redmi K20

- Redmi K20 Pro

- Redmi K20 Pro Exclusive Edition

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В настоящее время новая MIUI 12 доступна на территории Китая для моделей смартфонов, ориентированных на местный рынок. Однако глобальные версии устройств также получат обновление (а некоторые из этого списка уже получили).

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