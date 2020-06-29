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29.06.2020 17:55
Рубрика: Общество

40 российских вузов будут принимать дипломные работы в виде стартапов

Текст: Мария Агранович

Выпускники 40 российских вузов уже в следующем году смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не традиционную дипломную работу, а стартап. Об этом сообщает Минобрнауки в своем официальном телеграм-канале.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Стартап - бизнес-проект, основанный на абсолютно новой идее или решении. Студент придумал экспресс-тест для ранней диагностики болезни? Или аккумулятор для работы в сверхнизких температурах? Все это может стать основой для дипломного стартапа.

Стартап - принципиально новое для университетов дело. Эксперты уверены: создание своей команды, разработка идеи и даже "проба" в виде прототипа - а на всем этом и основан стартап - приближает вузовское образование к потребностям рынка. А значит, увеличивает шансы выпускника найти хорошую работу. Студент сможет не только получить диплом, но и сразу привлечь инвестиции в собственный проект.

Программа "Стартап как диплом" входит в госпрограмму "Цифровая экономика в РФ" и направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие технологического предпринимательства, а также на поддержку "молодого" бизнеса. Пробный старт состоялся в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Участвуя в программе "Стартап как диплом" студент сможет:

- в составе команды разработать предпринимательский проект и возможность получить первый доход;

- наработать профессиональные навыки и собрать портфолио для будущих работодателей;

- повысить собственную конкурентоспособность на рынке труда;

- стать участником федеральной программы, направленной на развитие предпринимательства в стране.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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