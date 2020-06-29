Актриса Анастасия Жданова стала жертвой мошенников

Актриса театра и кино Анастасия Жданова обратилась с заявлением в полицию. Она столкнулась с мошенничеством, когда делала онлайн-покупки в одном из магазинов спортивной одежды.

Как передает KP.RU, актриса выбрала спортивным костюм и через некоторое время с ней связался менеджер. Он отправил Ждановой ссылку на оплату товара. Вскоре телефон менеджера стал недоступен, а товар актриса так и не получила.

Полиция уже проводит проверку и выясняет подробности инцидента. Оперативникам предстоит выяснить, кто обманул известную актрису и попытаться вернуть ей украденные деньги.