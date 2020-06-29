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29.06.2020 23:37
Рубрика: Экономика

В центре - занятость

Александра Александрова: Рынок труда в Москве оживает
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8193)
Пандемия во всем мире изменила рынок труда, тысячи людей остались без работы. Почти 180 тысяч горожан потеряли работу и в столице. Как обстоят дела с их трудоустройством? Об этом "РГ" рассказала первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.
Александра Александрова: Мы постараемся предложить вакансии всем, несмотря на то, что рынок серьезно изменился. Фото: РИА Новости Александра Александрова: Мы постараемся предложить вакансии всем, несмотря на то, что рынок серьезно изменился. Фото: РИА Новости
Александра Александрова: Мы постараемся предложить вакансии всем, несмотря на то, что рынок серьезно изменился. Фото: РИА Новости

Александра Борисовна, в Москве всегда был самый низкий уровень безработицы в стране. А сейчас, после пандемии?

Александра Александрова: Работы в Москве, как известно, всегда хватало для всех. Не только для москвичей, но и для жителей других регионов. И при этом уровень безработицы годами оставался самым низким в стране - всего 0,43 процента. Пандемия заморозила рынок труда, и безработица выросла в несколько раз, сейчас в городе зарегистрировано около 180 тысяч безработных. Но в целом московский рынок труда, как и российский, прошел пик пандемии лучше, чем другие страны. Например, в Германии уровень безработицы вырос с 5,8 до 6,3 процента, а число безработных увеличилось на 238 тысяч - до 2,875 миллиона человек. Тяжелее всего пришлось США, где уровень безработицы, например, в Нью-Йорке достиг 14,7 процента. Там без работы остались свыше 20 миллионов человек. Но надо понимать, что в отличие от американских компаний, которые при отсутствии работы сразу сокращали штат, московские предприниматели поступили дальновидно. В основном работодатели пошли по пути сокращения расходов: снизили зарплаты, сократили затраты на офисы, некоторые ввели четырехдневную рабочую неделю, перевели сотрудников на удаленную работу, предоставили отпуска. Словом, сделали все для того, чтобы сохранить команду квалифицированных специалистов.

Фото: iStock
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А сейчас какая ситуация на рынке, когда снята большая часть ограничений?

Александра Александрова: Она постепенно выравнивается. Если в разгар пандемии в центр занятости ежедневно обращалось до 10 тысяч людей с заявлениями на получение статуса и пособия по безработице, то теперь не больше 2,5 тысячи. Это говорит о том, что пик безработицы пройден, но пока она продолжает существовать.

Могут ли москвичи надеяться, что работа найдется для всех?

Александра Александрова: Мы постараемся предложить вакансии всем, несмотря на то, что рынок серьезно изменился. Раньше на одного безработного приходилось 4-5 вакансий. Сейчас на одну вакансию 4 претендента. Такой высокий уровень конкуренции невыгоден ни соискателю, ни работодателю. В числе первых в службу занятости пришел персонал, занятый в сфере обслуживания, сотрудники административно-хозяйственных отделов, представители торговли, гостиничной и рекламной сфер. В начале пандемии рынок был заморожен, никто никого не нанимал. Только через две недели началось оживление, когда компании автоматизировали свои бизнес-процессы и поняли, что им нужны люди, интегрированные в цифровую экономику. Понадобились курьеры, логисты, программисты, рекрутеры, операторы кол-центров, специалисты онлайн-продаж. В общей сложности в банке вакансий было 40 тысяч предложений. Сейчас уже 45 тысяч вакансий, и число их растет. С открытием сезонных кафе сразу добавилось 500 новых вакансий. Есть предложения и в индустрии красоты. Ожили строительство, жилищно-коммунальное хозяйство - в них много вакансий как от бизнеса, так и от госпредприятий.

После пандемии будут востребованы психологи и карьерные консультанты

В ближайшее время на Шаболовке мы откроем новый флагманский центр для москвичей, которые испытывают сложности с освоением цифрового формата работы, не могут найти работу дистанционно. В нем будут созданы специальные зоны, где можно пройти онлайн-собеседование с работодателем при сопровождении карьерных консультантов. Трудоустройство - это навык, который нужно тренировать, и специалисты центра помогут соискателям в "прохождении" собеседования, научат их приводить аргументы, отвечая на вопрос, почему именно они интересны и выгодны работодателю.

Кому в столице труднее всего найти работу?

Александра Александрова: Непросто тем, кто привык работать в офисе и выполнял раньше рутинные функции. Например, администраторам, консультантам торговых залов. Их ожидания работы не соответствуют имеющимся на рынке предложениям.

Но если человек готов выйти на работу, а ему не хватает квалификации для какой-то должности, то служба занятости готова бесплатно его обучить. Кстати, порядка 4 тысяч людей использовали время изоляции, как возможность дистанционно переобучиться и повысить квалификацию. Например, для мам с детьми, которые хотели бы совмещать семью и работу в государственном центре обучения "Профессионал", есть курсы онлайн-продаж, smm-менеджеров, онлайн-маркетинга. Для тех, кто хочет быть самозанятым, но не знает, с чего начать, мы подготовили программу, цель которой рассказать, как донести свой продукт до потребителя. Москвичам старше 50 лет предлагаем повысить квалификацию в своей отрасли.

Фото: Istock
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Ваш прогноз, какие специалисты будут востребованы после пандемии?

Александра Александрова: Уже в ближайшее время ожидается спрос на специалистов по реабилитации людей после пандемии: психологов, карьерных консультантов, которые помогут москвичам вновь выйти на рынок труда и почувствовать себя увереннее. Например, тем же москвичам предпенсионного возраста прекрасно подойдет работа в "серебряной экономике". Сегодня востребованы сиделки, реабилитологи, социальные и медицинские работники, психологи. Вакансии в этой сфере предлагает город.

Регистрация в качестве безработного и дальше останется в режиме онлайн?

Александра Александрова: Да, мы планируем оставить эту услугу дистанционной. Она очень удобная - не надо идти в центр занятости, приносить справку о среднем заработке за три месяца с последнего места работы. Надо подать заявление на сайтах www.mos.ru или www.czn.mos.ru. Решения о перечислении доплат к пособиям по безработице принимаются в течение 11 дней после подачи заявлений. Напомню, c московской региональной доплатой, если человек потерял работу в период пандемии и отработал в этом году не менее 60 дней, пособие составит 19 500 рублей в месяц.

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