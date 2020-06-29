Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Пандемия вынуждает к экономии не только население - российские банки начали снижать кредитные риски и сокращать возможности овердрафта по дебетовым картам. В мае, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", средний лимит овердрафта по дебетовым картам снизился до 20,4 тыс. руб., что на 34,8% ниже, чем в апреле. Этот же показатель по сравнению с мартом упал почти на 60%.

Резко сократилась и выдача самих дебетовых карт с возможностью овердрафта, вынуждая банковских клиентов пользоваться лишь теми деньгами, которые имеются на счету. По статистике "Эквифакса", которую приводит РБК, в мае было выдано лишь 3,8 тыс. дебетовых карт с возможностью превышения счета, что в 8,2 раза меньше, чем в марте. На 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним не превышал 13,2 млрд руб.

Кроме того, по данным финансовых аналитиков, банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки почти на 10%. Наблюдалось снижение и по другим видам кредитования граждан. Банки объясняли это ужесточением подхода к выбору клиентов, а также сокращением спроса со стороны граждан.

Например, портфель кредитов физлицам Сбербанка в апреле снизился на 33 млрд руб., что явилось самым большим падением с 2008 года. Другие банки также отмечают снижение кредитования граждан, признавая ужесточение подхода к выбору клиентов: доступ граждан с улицы к займам фактически закрыт. Но и клиентский спрос на кредиты также заметно сократился.