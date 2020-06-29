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29.06.2020 23:42
Рубрика: Спорт

"Барселона" объявила о переходе полузащитника "Ювентуса" Пьянича

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Футбольный клуб "Барселона" официально сообщил о трансфере полузащитника сборной Боснии и туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Как сообщается, сумма трансфера Пьянича составит 60 миллионов евро. "Ювентус" сможет заработать еще 5 миллионов при достижении определенных результатов игрока в каталонском клубе.

Фото: AP Photo / Joan Monfort
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Официальный сайт "Барселоны" сообщил, что Пьянич подписал контракт с клубом до лета 2024 года. При этом прописанная сумма выкупа 30-летнего игрока для другого клуба составит 400 миллионов евро. За новый клуб Пьянич сможет выступать с начала следующего сезона.

Любопытно, что в "Ювентус" из "Барселоны" перешел бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос. Он обошелся туринцам в 72 миллиона евро.

До 2016 года Пьянич защищал цвета "Ромы", после чего перешел в "Юве" за 32 миллиона евро. На счету боснийца 22 матча в нынешнем сезоне и три забитых мяча.

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