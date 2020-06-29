Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на юбилейном концерте Дениса Мацуева

Народный артист России Денис Мацуев 2 июля даст юбилейный концерт в московском парке "Зарядье". Поздравить маэстро с днем рождения, которое он отметил 11 июня, придут его друзья Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Андрей Иванов и молодые музыканты из фонда "Новые имена". Open-air пройдет без зрителей, но будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра IVI.

"Это будет первая съемка в парке "Зарядье" за всю историю этого парка. И хочу поблагодарить всех, кто примет участие в этом концерте. Это мои друзья, соратники и главное - уникальные люди: Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Андрей Иванов, Александр Зингер, Аркадий Шилклопер, целая плеяда музыкантов из "Новых имен" и "Синей птицы": Елисей Мысин, Иван Бессонов, Соня Тюрина, Настя Тюрина", - рассказывает Денис Мацуев.

Он пообещал, что онлайн зрителей ждет много сюрпризов и необычный репертуар.

"Я не буду раскрывать все секреты программы, но концерт будет рождаться прямо на сцене", - добавил он.

А разве может быть иначе, если на сцене соединятся две главные страсти Мацуева: классика и джаз, помноженные на импровизацию. За качество звука будет отвечать команда Московской Филармонии, которую Мацуев называет одной из лучших в мире.

Несмотря на то, что концерт пройдет на свежем воздухе, зрителей на него не пустят.

"На данный момент массовые мероприятия, в том числе и концерты, в Москве пока запрещены. И это очень печально: живое дыхание зала, химию не заменить ничем. Но если есть риск, мы подождем. Здоровье важнее", - отметил Мацуев.

Но он верит в лучшее и надеется, что с августа в России могут разрешить open-air, а осенью постепенно начнет возрождаться полноценная концертная жизнь. Музыканты уже заручились поддержкой Министерства культуры, теперь дело за Роспотребнадзором.

Мир тоже постепенно отходит от пандемии. Одними из первых разрешили концерты Германия и Австрия, правда, ограничив количество зрителей и потребовав от музыкантов соблюдать дистанцию в два метра на сцене. А вот Китай и Корея пока очень осторожны и не спешат открывать концертные залы.

По словам Мацуева, только с начала пандемии у него разом отменилось 148 концертов и до сих очень трудно что-либо планировать. Многие традиционные летние фестивали переносятся на осень или даже весну 2021 года. Так, на весну был перенесен третий международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition.

"Grand Piano Competition перенесен на весну следующего года и пройдет в те же дни. Сначала мы перенесли его на последнюю неделю августа, но отказались от этой идеи, потому что сейчас никто не может гарантировать открытие границ в этот срок. А у нас международные участники, и все должны быть в равных условиях", - объясняет перенос дат Мацуев.

А вот фестиваль "Звезды на Байкале" точно состоится. Правда, пока не ясно, в каком формате. Первоначальные планы с размахом отметить 15-летие фестиваля перечеркнул коронавирус. Но Мацуев предлагает не спекулировать на этой теме, потому что верит, что выход обязательно найдется.

А вот увидеть зрителей вживую Денис Мацуев рассчитывает в Сочи, где 17 и 18 августа пройдет музыкальный фестиваль Crescendo. И это будет одним из первых крупных музыкальных событий со зрителями в России с начала пандемии.

"Наш фестиваль Crescendo, который традиционно проходил в Зимнем театре, состоится в Олимпийском парке, это будет open-air, уже со зрителями. Я надеюсь, что с соблюдением дистанции будет возможно разместить до тысячи человек", - пояснил он.