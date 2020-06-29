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29.06.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Boeing намерен вернуть 737 MAX на авиарынок

Текст: Юрий Ершов

Американский авиастроительный концерн Boeing приступил к тестовым полетам самолетов 737 MAX. Компания надеется, что исправленный самолет вновь займет подобающее место на рынке и будет востребован авиакомпаниями в разных странах, пишет немецкое агентство DPA.

Эти лайнеры уже больше года повсеместно запрещены для полетов. Это произошло после того, как в марте 2019 года два самолета 737 MAX потерпели крушения, в которых погибли 346 человек. В связи с этим Boeing несет немалые потери, и стремление концерна по возможности скорее вернуться на авиарынок абсолютно оправданы.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Тестовые летные испытания Boeing 737 Max начнутся 29 июня

Однако Boeing до сих пор вменяется в вину, что американские авиастроители и Управление гражданской авиации США в конкурентной гонке с европейским Airbus слишком торопились вывести свой 737 MAX на международный рынок и не уделили должного внимания безопасности полетов. Управление, кстати, упрекают еще и в том, что оно при первоначальной сертификации самолета попросту закрыло глаза на недоработки.

Причем уже тогда среди сотрудников компании в чатах популярностью пользовалось высказывание, что "самолет проектировали клоуны для управления обезьянами".

Сейчас авиастроители почти уверены, что почти все недостатки преодолены и машина имеет хорошие перспективы вернуться на авиарынок. Однако вновь назначенный на пост главы Управления гражданской авиации Стив Диксон, бывший пилот, не ставит своим сотрудникам никаких конкретных сроков возвращения 737 MAX на авиатрассы, сообщает DPA.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Boeing

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