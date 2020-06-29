Борис Гребенщиков записал альбом "Знак огня" в пяти странах

Новости

Памфилова: Ни одна попытка двойного голосования по Конституции не пройдет 21:50
Опрос: Рейтинг доверия Зеленскому ушел в минус 21:46
В Ленобласти ребенка с травмой глаза отказались принять в больнице 21:04
В Татарстане Сабантуй пройдет в онлайн-режиме 20:55
Дитрих: Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году 20:51
"Оренбургу" засчитано поражение в матче против "Краснодара" 20:51
Мстителей Marvel показали в мире игры Cyberpunk 2077 20:49
Около 17 млн человек смотрели трансляцию парада на Красной площади 20:48
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова 20:44
Путин наградил волонтера Анурьеву посмертно 20:39
Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с днем рождения 20:25
Во Владимире назвали причину пожара в драмтеатре 20:00
Небензя: Объекты деконфликтинга ООН в Сирии использовались террористами 19:51
Депутат МГД Николаева предложила создать программу лояльности для жителей домов вблизи кварталов реновации 19:49
Затопление катамарана с 30 пассажирами под Владимиром попало на видео 19:44
Депутат МГД Герасимов отметил важность отстаивания интересов несовершеннолетних 19:39
С 10 июля возобновятся перевозки в Крым по "единому билету" 19:22
Под Владимиром семью спасли из тонущего в реке автомобиля 19:14
Audi отзовет в России почти 400 автомобилей 19:14
Boeing намерен вернуть 737 MAX на авиарынок 19:10
Росстат: Безработица в мае составила 6,1% 19:09
Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах 18:52
Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото 18:49
Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве 18:45
Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 20:28
Рубрика: Культура

БГ - Без Границ

Борис Гребенщиков записал альбом "Знак огня" в пяти странах
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Сольные диски БГ заметно отличаются от того, что он делает в "Аквариуме". Легендарная группа, в которой из "золотого состава" остались только лидер-основатель и басист Александр Титов, приросла другими хорошими музыкантами. А на перкуссии играет сын самого Гребенщикова - Глеб.
Если это потребуется для записи нового альбома, БГ полетит даже на Занзибар. Фото: РИА Новости Если это потребуется для записи нового альбома, БГ полетит даже на Занзибар. Фото: РИА Новости
Если это потребуется для записи нового альбома, БГ полетит даже на Занзибар. Фото: РИА Новости

Но "Аквариум" - стабильный коллектив: музыканты собираются вместе в своей студии, коллективно работают над аранжировками, доводят до записи креативные идеи и замыслы шефа. У них полное взаимопонимание и умение так дополнять друг друга. Все песни "Аквариума" звучат совершенно и отточенно.

Фото: Михаил Макаренко/РИА Новости
Первый альбом Майка Науменко был записан в гуще одуванчиков

Такой перфекционизм - дело нелегкое, поэтому запись альбомов обычно растягивается на несколько месяцев. Зато сейчас у "Аквариума" в работе сразу несколько новых дисков. И кажется, никто точно не знает, какой из них будет завершен раньше других, даже сам лидер… Может быть, как раз - "Аквариум in Dub", в работе над которым принял участие культовый 84-летний реггей-музыкант с Ямайки Ли "Скретч" Перри.

В сольных работах БГ совсем другой: пишет песни, загружает в свой компьютер их разные студийные версии, отличающиеся по аранжировкам, составу ансамбля, настроению. А попутно ищет оптимальное звучание, студии, музыкантов, с которыми ему хотелось бы сыграть… Это такой уже абсолютно странствующий вариант БГ, оттого этот альбом и создавался семь лет.

Трек лист "Знака огня" немного удивляет. В нем есть уже хорошо известный сингл "Баста Раста", теперь переписанный заново: грохочущий, с индустриальными тембрами и тяжелой, с колючими ритмами и рифмами поступью. Отчасти рэперский. Есть песня "Мое имя пыль", которую БГ сочинил на Кубе, куда полетел, потому что хотел поиграть с местными музыкантами. И еще одно реггей, которое мы тоже прежде слышали - "Изумрудная песня", позитивная, драйвовая. Но не в этой версии, поскольку теперь БГ отыскал для трека звездную ритм-секцию с Ямайки: Слая Данбара и Робби Шекспира из группы Sly & Robbie. Музыканты специально прилетели в Лондон, где записывался лидер "Аквариума". Может, по дружбе, а скорее - из любопытства: им интересно было узнать, как играют их в корневую музыку в России. Мэтрам понравилось. Уверен, что и сам БГ из любопытства полетел бы, например, на Занзибар, если бы какой-то хор вождей захотел записать его "Старика Козлодоева".

Пытливость и неугомонность - наверное, не причуды, а обязательные качества музыкантов, которые постоянно хотят развиваться, двигаясь дальше. Кстати, песня с названием "Двигаться дальше" - классика "Аквариума", с альбома 1984 года "День Серебра". Хорошо, что БГ ничего не забывает…

Фото: Сергей Куксин/ РГ
"Сплин", Дельфин и "ДДТ" планируют выступить на "Летчикфесте"

А при записи диск "Знак огня" лидера "Аквариума" занесло и в Израиль. Он сыграл в Иерусалиме два концерта с мексиканским гитаристом Омаром Торресом, прежде выступавшим с Томом Уэйтсом, а затем пригласил сыграть вместе с собой на песне "Не судьба". И Омар согласился.

В итоге новый альбом записывался в пяти разных странах: России, Англии, Израиле, США и на Кубе. И он получился столь разноплановым по стилям: от реггей, даба, рока, латинской музыки, фрагментарно соединенных рэпа и индастриала. Есть и "русский шансон", или точнее - следование бардовским традициям, спетая под акустическую гитару "Масала Доса", в которой есть жонглирование парадоксальными рифмами и погружением в затеи абсурдистской поэзии…

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Персона: Борис Гребенщиков

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Как начинают свою работу музеи под открытым небом
Витебск готовится принять фестиваль "Славянский базар"