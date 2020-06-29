Борис Гребенщиков записал альбом "Знак огня" в пяти странах

Сольные диски БГ заметно отличаются от того, что он делает в "Аквариуме". Легендарная группа, в которой из "золотого состава" остались только лидер-основатель и басист Александр Титов, приросла другими хорошими музыкантами. А на перкуссии играет сын самого Гребенщикова - Глеб.

Но "Аквариум" - стабильный коллектив: музыканты собираются вместе в своей студии, коллективно работают над аранжировками, доводят до записи креативные идеи и замыслы шефа. У них полное взаимопонимание и умение так дополнять друг друга. Все песни "Аквариума" звучат совершенно и отточенно.

Такой перфекционизм - дело нелегкое, поэтому запись альбомов обычно растягивается на несколько месяцев. Зато сейчас у "Аквариума" в работе сразу несколько новых дисков. И кажется, никто точно не знает, какой из них будет завершен раньше других, даже сам лидер… Может быть, как раз - "Аквариум in Dub", в работе над которым принял участие культовый 84-летний реггей-музыкант с Ямайки Ли "Скретч" Перри.

В сольных работах БГ совсем другой: пишет песни, загружает в свой компьютер их разные студийные версии, отличающиеся по аранжировкам, составу ансамбля, настроению. А попутно ищет оптимальное звучание, студии, музыкантов, с которыми ему хотелось бы сыграть… Это такой уже абсолютно странствующий вариант БГ, оттого этот альбом и создавался семь лет.

Трек лист "Знака огня" немного удивляет. В нем есть уже хорошо известный сингл "Баста Раста", теперь переписанный заново: грохочущий, с индустриальными тембрами и тяжелой, с колючими ритмами и рифмами поступью. Отчасти рэперский. Есть песня "Мое имя пыль", которую БГ сочинил на Кубе, куда полетел, потому что хотел поиграть с местными музыкантами. И еще одно реггей, которое мы тоже прежде слышали - "Изумрудная песня", позитивная, драйвовая. Но не в этой версии, поскольку теперь БГ отыскал для трека звездную ритм-секцию с Ямайки: Слая Данбара и Робби Шекспира из группы Sly & Robbie. Музыканты специально прилетели в Лондон, где записывался лидер "Аквариума". Может, по дружбе, а скорее - из любопытства: им интересно было узнать, как играют их в корневую музыку в России. Мэтрам понравилось. Уверен, что и сам БГ из любопытства полетел бы, например, на Занзибар, если бы какой-то хор вождей захотел записать его "Старика Козлодоева".

Пытливость и неугомонность - наверное, не причуды, а обязательные качества музыкантов, которые постоянно хотят развиваться, двигаясь дальше. Кстати, песня с названием "Двигаться дальше" - классика "Аквариума", с альбома 1984 года "День Серебра". Хорошо, что БГ ничего не забывает…

А при записи диск "Знак огня" лидера "Аквариума" занесло и в Израиль. Он сыграл в Иерусалиме два концерта с мексиканским гитаристом Омаром Торресом, прежде выступавшим с Томом Уэйтсом, а затем пригласил сыграть вместе с собой на песне "Не судьба". И Омар согласился.

В итоге новый альбом записывался в пяти разных странах: России, Англии, Израиле, США и на Кубе. И он получился столь разноплановым по стилям: от реггей, даба, рока, латинской музыки, фрагментарно соединенных рэпа и индастриала. Есть и "русский шансон", или точнее - следование бардовским традициям, спетая под акустическую гитару "Масала Доса", в которой есть жонглирование парадоксальными рифмами и погружением в затеи абсурдистской поэзии…