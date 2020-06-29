У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Быстрый способ подбора джинсов без примерки стал хитом в Сети

Текст:   Антон Благовещенский
29.06.2020,  
16:45
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ведущая популярного блога в TikTok Билли Ньюлэнд поделилась со своими подписчиками простым способом подбора джинсов правильного размера без примерки. Ролик просмотрели более миллиона раз, а на популярный лайфхак обратили внимание многие издания.

Совет выглядит очень просто: нужно взять джинсы и попытаться вставить в проем поясницы предплечье руки и кисть. Если осталось лишнее место - джинсы велики, если кисть не помещается - малы. Если же предплечье и кисть идеально "вошли" в поясницу - джинсы будут как раз впору.

Как простая китаянка стала интернет-знаменитостью

На волне успеха девушка выпустила другой ролик, в котором рассказала, как правильно подобрать длину джинсов. По ее словам, нужно взять джинсы за концы штанин и растянуть в стороны. Если распрямить руки удалось - джинсы подходят по длине.

интернет
Фото: Скриншот Twitter
Хидэо Кодзиму из-за нового рюкзака перепутали с курьером Яндекс.Еды 15:18
Илон Маск пошутил по поводу выхода GTA 6 26.06.2020
Коллекцию бонусов по Cyberpunk 2077 раздают бесплатно и навсегда 26.06.2020
соцсети
Фото: istock
Москва вошла в топ-20 наиболее технологически перспективных городов Европы 10:03
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр 22.06.2020
"ВКонтакте" запустил новую функцию для всех 22.06.2020
хиты
Фото: istock
Названы опасные приложения для Android 26.06.2020
Нашумевшее видео с котом-вратарем оказалось подделкой 25.05.2020
"Какой ты диван". Россияне на карантине начали искать диваны со своим именем 20.05.2020