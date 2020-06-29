Быстрый способ подбора джинсов без примерки стал хитом в Сети

Ведущая популярного блога в TikTok Билли Ньюлэнд поделилась со своими подписчиками простым способом подбора джинсов правильного размера без примерки. Ролик просмотрели более миллиона раз, а на популярный лайфхак обратили внимание многие издания.

Совет выглядит очень просто: нужно взять джинсы и попытаться вставить в проем поясницы предплечье руки и кисть. Если осталось лишнее место - джинсы велики, если кисть не помещается - малы. Если же предплечье и кисть идеально "вошли" в поясницу - джинсы будут как раз впору.

На волне успеха девушка выпустила другой ролик, в котором рассказала, как правильно подобрать длину джинсов. По ее словам, нужно взять джинсы за концы штанин и растянуть в стороны. Если распрямить руки удалось - джинсы подходят по длине.