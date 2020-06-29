Бывшего премьера Франции приговорили к тюремному заключению

Суд Парижа приговорил бывшего премьера Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения, из которых к трем годам условно, по нашумевшему несколько лет назад делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы. Виновной признана и сама супруга, а также заместитель Фийона Марк Жуло, заменявший его в качестве депутата Национального собрания. Оба получили по три года условно.

Помимо этого экс-главу правительства во времена президентства Николя Саркози лишили права занимать выборные должности в течение 10 лет и назначили штраф в 375 тысяч евро. Откровенно говоря, здесь многие ожидали, что финальное заседание суда, а процесс над четой Фийонов начался еще в феврале, перенесут на более поздний срок. Именно на этом настаивала защита с тем, чтобы иметь возможность разобраться во вновь открывшихся обстоятельствах. Дело в том, что 10 дней назад в парижском еженедельнике "Le Point" появилась информация, где ставится под вопрос беспристрастность французского правосудия в отношении Фийона, являвшегося кандидатом от правоцентристов на президентский пост в 2017 году.

В публикации журнал цитирует бывшую руководительницу Финансовой прокуратуры Элиан Улетт, которая была куратором досье Фийона. В прошлом году она вышла на пенсию, но, тем не менее, ее вызвали на заседание парламентской комиссии, где рассматривались вопросы "независимости судебных инстанций и препятствий", которые встречаются на ее пути. Так вот Элиан Улетт рассказала, что в самый разгар предвыборной кампании генпрокуратура "оказывала на нее давление", ежедневно по несколько раз требуя сообщать детали расследования "Пенелопгейта". В свою очередь президент Эмманюэль Макрон обратился в Высший совет магистратуры с требованием провести проверку объективности правосудия в этом деле.