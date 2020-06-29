Цены на нефть снижаются на фоне вероятности второй волны пандемии

Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений покупателей наступления второй волны пандемии коронавируса. На торгах в понедельник утренняя цена на августовские фьючерсы WTI составила 35,67 доллара за баррель, упав на 2,13%. Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent также показала снижение на 2,02% - до $40,19 за баррель.

Падение нефтяных цен было отмечено еще в конце минувшей недели. Нефть марки Brent 26 июня снизилась на 1,82%, до $40,69 за баррель. Следом начали падать индексы американского фондового рынка. Биржевые аналитики связали это явление с ростом новых случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах. Участники рынка опасаются наступления второй волны пандемии, которая может вновь накрыть пострадавшие сектора экономики и еще больше снизить спрос на нефть.