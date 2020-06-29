ЦИК: Явка на голосование по Конституции за 4 дня составила 37,2%

Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ за четыре дня по всей стране. Явка составила 37,2 процента. Об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.

Информационный центр ЦИК привел данные о голосовании по итогам 28 июня (напомним, что общероссийское голосование проходит вплоть до 1 июля). Общее число участников (с учетом дистанционного электронного голосования) составило 40 415 883, явка - 37,2 процента от числа избирателей, зарегистрированных в РФ, говорится в сообщении информцентра.

Из них проголосовало дистанционно на утро 29 июня 967 874 граждан. Напомним, что по интернету граждане могут проголосовать в Москве и Нижегородской области, если подали заявки предварительно. Всего сообщалось о 1,2 млн зарегистрировавшихся.