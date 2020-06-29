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29.06.2020 14:05
Рубрика: Власть

ЦИК: Попытки многократного голосования за рубежом были умышленные

Текст: Татьяна Замахина

На зарубежных участках были зафиксированы попытки многократного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Они были сделаны преднамеренно и умышленно, виновникам грозит наказание. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Известно о таких случаях в Израиле и Великобритании.

- В Израиле мы имеем четырехкратное голосование группой лиц по предварительному сговору. Это статья 142 Уголовного кодекса РФ, - отметил Булаев. Допустившей нарушения гражданке РФ по возвращению в страну "предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения", предупредил Булаев.

- Еще один господин, которого мы пока не знаем, он голосовал в Великобритании, - добавил зампред ЦИК.

Он напомнил, что российское законодательство предусматривает явочное голосование за рубежом. "И процедура рассчитана на добросовестных людей, а не для преступных действий, - заявил замглавы комиссии. - Те, кто пытаются совершить правонарушение, они понимают, что идут на преступление".

Базы данных по зарубежным участкам, по его словам, "не самые большие" - около 250 тыс. человек. "У нас будет возможность сравнить, кто захотел проголосовать несколько раз за рубежом и кто из них воспользовался дистанционным электронным голосованием. Все случаи будут выявлены", - подчеркнул Булаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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