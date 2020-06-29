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29.06.2020 12:59
Рубрика: Власть

ЦИК: В части организации голосования по Конституции нареканий почти нет

Текст: Татьяна Замахина
В ходе голосования по поправкам в Конституцию в избирательные комиссии практически не поступают какие-либо замечания в отношении организации процесса. Об этом в инфоцентре ЦИК заявил зампред комиссии Николай Булаев.

- Нам представляется важным подчеркнуть, что в ходе этого голосования мы почти не получаем замечаний в части, касающейся решения организационных вопросов, - сообщил он.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Таким образом, все требования к организации процесса выполняются комиссиями всех уровней, добавил он.

Есть единичные недочеты, признал он, ведь члены комиссий - "живые люди".

- Но нет никаких оснований заявлять, что единичные организационные недоработки со стороны комиссий носят умышленный характер, - подчеркнул Булаев. По его словам, никому еще не удалось доказать умысел.

При этом совершение провокаций и попытки намеренной дискредитации голосования - это факт, - отметил зампред ЦИК. - Если кто-то подталкивает к нарушениям, то это преступление.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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