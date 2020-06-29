Детские летние лагеря откроются в июле в 19 регионах

Летние оздоровительные лагеря в девятнадцати регионах готовятся к приему детей в июле, рассказали "РГ" в минпросвещения. Планируется, что всего в течение месяца возобновят работу 33 347 организаций отдыха.

Как уточнил министр просвещения Сергей Кравцов, оздоровительные учреждения смогут начать сезон только после того, как получат санитарно-эпидемиологические заключения, которые выдает Роспотребнадзор, поскольку главное условие открытия лагерей - обеспечение безопасности детей. Исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко пояснил, что сейчас работают 359 детских организаций отдыха. Полностью летняя оздоровительная кампания началась только на Сахалине. В июне также открылись первые организации детского отдыха в Иркутской и Ленинградской областях, Красноярском крае и Бурятии.

В этом году запрещены родительские дни, нельзя забрать ребенка из лагеря, а потом вернуть его обратно. Наполняемость групп может составлять до 50% от обычного числа детей. На отдых принимаются дети только в регионе проживания. Это касается также лагерей Краснодарского края и Республики Крым.

Как рассказали "РГ" в министерстве социального развития Кубани, с 1 июля начнут работать 19 из 124 детских лагерей Краснодарского края, большинство из которых расположены на Азово-Черноморском побережье. Организации отдыха практически готовы для приема гостей, но пока ждут только местных детей. Во время заезда будет проводиться обязательная бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающего взрослого. В помещениях организована регулярная дезинфекция. Из-за действующих ограничений в детских лагерях пришлось полностью изменить формат досуга, в частности, исключить массовые мероприятия - собираться только малыми группами. Причем мероприятия будут рассчитаны на детей одного отряда или группы. Вместо аудиторных занятий пройдут игры на свежем воздухе, а вместо выездных мероприятий - турпоходы по территориям.

В Крыму 1 июля оздоровительная кампания начнется в Международном детском центре "Артек". В первую летнюю двухнедельную смену он примет 523 человека - это школьники из Крыма в возрасте от 8 до 17 лет, сообщили "РГ" в пресс-службе лагеря."Артек" полностью готов к приему детей, все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором, соблюдены. Дети будут находиться в стерильной зоне, а сотрудники на протяжении всей смены не смогут покидать его территорию. Посторонних в лагерь пускать не будут.

Как рассказали "РГ" в министерстве образования и науки Республики Крым, 4 и 5 июля в регионе откроются еще одиннадцать круглосуточных лагерей. Планируется, что всего в этом году в оздоровительных лагерях региона смогут отдохнуть 154,5 тысячи детей.

Кубань

1 июля знаменитый Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок", расположенный на берегу Черного моря в 45 километрах от Туапсе, примет первых детей после отмены в регионе карантина по коронавирусу.

Пока сюда, по решению местных властей, могут приехать только ребята из Краснодарского края и соседней Адыгеи.

По словам директора центра Александра Джеуса, они уже провели тренировку заезда детей первой летней смены, которая пройдет согласно требованиям Роспотребнадзора.

- Во время учений мы отработали схему приема ребят, обеспечивающую двойной медицинский фильтр: контроль полного пакета медицинской документации, термометрию и первичный осмотр на территории автогородка - спортивно-технического центра "Орленка", на втором этапе - углубленный медицинский осмотр в приемном корпусе или локациях Дворца культуры и спорта, - рассказал Джеус корреспонденту "РГ". - И только потом дети отправятся в свои лагеря.

В среду в "Орленок" приедут 1768 ребят из Кубани и Адыгеи. Хотя обычно там встречают по 3,5 тысячи детей. Если раньше в отряде было 30 человек, то теперь в два раза меньше. И каждый специалист будет работать только с определенным лагерем. Предстоящая смена продлится две недели вместо привычных трех.

- Мы готовимся к тому, чтобы в следующую, восьмую смену, ранее заявленную с 17-18 июля по 6-7 августа, принять ребят и из других регионов, - уточнил директор ВДЦ. - Очень надеемся, что сможем встретить всех желающих.

Нынешним летом в детских лагерях полностью меняется система приема. Если раньше заезд и выезд длились по два дня, то теперь это будет происходить одномоментно. И кроме привычной санаторно-курортной карты потребуется справка о чистом эпидокружении. А вот справка с отрицательным результатом теста на коронавирус не нужна.

В помещениях детских лагерей будет организована регулярная дезинфекция. Для медицинского персонала, сотрудников блока питания и автобазы масочно-перчаточный режим станет обязательным.

Подготовила Ирина Белова, Краснодар

Подмосковье

В Подмосковье в этом году открываются 56 детских лагерей - и это в два раза меньше, чем обычно. Открывшиеся лагеря в общей сложности могли бы принять 15 тысяч детей, а примут только 7,5 тысячи - такая загрузка даст возможность сохранять социальную дистанцию. И впервые за долгие годы область проводит летнюю оздоровительную кампанию только на своей территории, не отправляя детей в Крым или Краснодарский край. При этом в областном министерстве социального развития утверждают: ни в одном готовящемся к открытию лагере путевки не выкуплены на 100 процентов. Все же родители пока опасаются отправлять детей на самостоятельный отдых.

О том, как будут соблюдаться правила безопасности детского отдыха, "РГ" рассказали в социально-оздоровительном центре "Лесная поляна", имеющем три лагеря в Волоколамске и Клину. Все дети приедут в один день, каждого осмотрят врачи. В корпусах и столовых школьники будут размещаться "через одного", чтобы между кроватями и стульями обязательно было свободное место. Все массовые мероприятия перенесут на свежий воздух, а если не позволит погода, то спектакли, концерты, творческие вечера и дискотеки будут проходить в актовых залах, но тогда детей разделят на группы, чтобы не собирать весь лагерь в одной комнате. Одни будут танцевать, другие смотреть спектакль - и наоборот. Досуговую программу в этом году специально перестроили так, чтобы было больше именно отрядных, а не общелагерных мероприятий. "А для кружковой работы за каждым отрядом будет закреплен свой кабинет", - говорит директор "Лесной поляны" Олег Лукин.

Подготовила Ирина Рыбникова