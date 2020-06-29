Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. N 427 "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока"

В целях ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока постановляю:

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока:

а) на период до 2024 года:

превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения, в том числе по следующим основным направлениям: повышение ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на пять лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35 процентов, увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза;

превышение среднероссийских темпов роста показателей экономического развития, в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создания не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также не менее 30 тыс. новых рабочих мест;

б) на период до 2035 года:

прекращение миграционного оттока населения;

превышение среднероссийских показателей качества жизни населения;

превышение среднероссийских показателей экономического развития.

2. Правительству Российской Федерации:

а) в 3-месячный срок утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года (далее - Национальная программа), направленную на обеспечение достижения целей, определенных пунктом 1 настоящего Указа;

б) в 3-месячный срок со дня утверждения Национальной программы внести в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предложения о включении в национальные проекты (программы) мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития Дальнего Востока, определенных пунктом 1 настоящего Указа.

3. Правительству Российской Федерации для достижения целей, определенных пунктом 1 настоящего Указа, предусмотреть в Национальной программе следующие направления социально- экономического развития Дальнего Востока:

а) ускорение экономического роста, в том числе за счет:

развития экспортно ориентированных отраслей экономики, а также таких отраслей экономики, как нефтегазохимия, авиа- и судостроение, сельское хозяйство, лесоперерабатывающая промышленность, рыболовство и аквакультура, логистика, туризм, образование и здравоохранение;

повышения конкурентоспособности территорий опережающего социального-экономического развития;

создания и развития магистральной и приграничной инфраструктур;

развития малого и среднего предпринимательства;

б) развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, включая:

принятие дополнительных мер, направленных на рост рождаемости;

повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи, диагностических (лабораторных) исследований, качественного общего образования и среднего профессионального образования, услуг организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций;

создание условий для кадровой обеспеченности медицинских, образовательных организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных организаций, расположенных в удаленных населенных пунктах и сельских населенных пунктах, в том числе предоставление единовременных компенсационных выплат специалистам, прибывшим (переехавшим) на работу в указанные населенные пункты;

повышение конкурентоспособности федеральных университетов, расположенных на территории Дальнего Востока;

в) формирование комфортной среды для жизни, включая:

снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, не менее чем в 2 раза;

сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 3,5 раза;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, не менее чем до 55 процентов от их общей протяженности;

увеличение в населенных пунктах с численностью населения более 20 тыс. человек доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 85 процентов от их общей протяженности;

г) технологическое развитие, в том числе за счет:

формирования инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью, включая создание на территории Дальнего Востока инновационного научно-технологического центра (остров Русский), а также индустриальных (промышленных) парков, технопарков, имеющих высокую инвестиционную привлекательность, и промышленных кластеров в таких отраслях экономики, как нефтехимия, авиа- и судостроение;

расширения возможностей для осуществления венчурного финансирования инновационных и (или) технологических проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

4. Правительству Российской Федерации:

а) предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию Национальной программы, а также на выполнение мероприятий, предусмотренных национальными проектами (программами) и направленных на достижение целей социально-экономического развития Дальнего Востока, определенных пунктом 1 настоящего Указа;

б) представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, начиная с 2021 года, не позднее 20 апреля, доклад о результатах реализации настоящего Указа и Национальной программы.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин