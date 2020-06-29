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Рубрика: Экономика

Доллар и евро готовы побить рекорд роста середины июня

Текст: Георгий Панин
Последние дни июня на внутреннем валютном рынке с высокой вероятностью пройдут под знаком ослабления российской валюты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", определил ниже каких уровней может опуститься рубль.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии

- В понедельник доллар и евро могут продолжить начатую на исходе недели тенденцию к росту против рубля. По словам эксперта, в рамках недели нельзя исключать выхода на более высокие уровни, чем те, что наблюдались 11 и 15 июня - 79,55 рубля против евро и 70,50 рубля против доллара.

В понедельник не ожидается значимых новостей. Уплата налога на прибыль, которая ознаменует завершение налогового периода, уже не окажет поддержки рублю. В течение недели пристальное внимание будет уделено квартальным результатам Micron, FeDeX, Constellation Brands и General Mills. Если они повторят мрачный характер уже отчитавшегося Nike, то атмосфера перед тем, как начнет отчитываться основная масса компаний, станет еще более пессимистичной. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикаций индексов деловой активности в среду и пятницу, а также отчет по занятости в США за май. Эта макростатистика позволит понять степень устойчивости наметившегося восстановления после провала в апреле из-за COVID-19 и предопределить настроения до конца месяца.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Вышедшие в пятницу данные по личным расходам и доходам граждан США продемонстрировали сохранение уровня сбережений на повышенном уровне, несмотря на "вертолетные деньги" правительства в размере $1200 на каждого взрослого американца - 23,2% против 33% в апреле. Поэтому сейчас можно скорее говорить только о влиянии отложенного потребления из-за COVID-19, более точные выводы о темпах восстановления мировой экономики можно будет сделать позже.

Смешанные сигналы поступают и на рынке энергоносителей. Несмотря на сделку ОПЕК+ по ограничению производства, мировые запасы нефти и нефтепродуктов остаются на повышенном уровне, что будет ограничивать новые попытки роста. В подобных условиях, если настроения на финансовых рынках не улучшатся, российский рубль продолжит слабеть.

Экономика Финансы Валютный рынок Пандемия коронавируса COVID-19 Обзор рынков Курс рубля

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