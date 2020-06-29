Дуда и Тшасковский вышли во второй тур выборов главы Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда вышел во второй тур выборов, где он померяется силами с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. По данным после обработки 99,78 процента бюллетеней, в первом туре столичный градоначальник набирает 30,34 процента голосов, а глава государства - 43,67. Как и предсказывали опросы общественного мнения, Дуда немного не дотянул до половины голосов избирателей, необходимых для победы. Исход следующего поединка, который состоится 12 июля, не берется предсказать никто.

В голосовании, которое состоялось 28 июня, необычным было все. Это была вторая попытка провести выборы: первая, 10 мая, прошла при закрытых избирательных участках и была объявлена недействительной. Из-за эпидемии коронавируса впервые в истории Польши голосовать можно было по желанию - как лично, так и по почте. Польские избиратели в странах, где эпидемическая ситуация не позволяет голосовать лично, испытывали трудности с получением бюллетеней по почте и отправкой их в свои консульства. А в самой Польше из-за санитарных ограничений у избирательных участков выстроились длинные очереди. К тому же острая предвыборная борьба привела к необычайной мобилизации электората, и явка составила рекордные 62,9 процента, чего здесь не бывало с 1989 года.

Во втором туре все зависит от того, кому отдадут свои голоса избиратели оставшихся девяти кандидатов. В конце июня опросы показывали, что шансы Дуды и Тшасковского примерно равны. "То, что выглядит как победа правительственного лагеря, на самом деле представляет собой горький промежуточный итог для польских национал-консерваторов, - комментирует Die Welt результаты первого тура. Кажется, что оба кандидата уже приписали себе победу и празднуют ее... Но еще ничего не решено. С уверенностью можно сказать только одно: Дуде придется туго... Никогда еще оппозиция не была столь опасной для правящей партии". Издание напоминает, что Варшава находится в постоянном конфликте с Брюсселем из-за судебной реформы. Между тем бывший депутат Европарламента Тшасковский обещает избирателям защитить независимые институты и наладить диалог с европейскими соседями, отмечает Reuters.